بالفيديو والصور.. وزيرة القوى العاملة: العاشر من رمضان أولى المدن المُطبق بها برنامج السلامة والصحة المهنية

أعلنت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن مدينة العاشر من رمضان النموذج الأول الذى يطبق فيه برنامج السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل بجميع المنشأت الصناعية بالمدينة .

وقالت الوزيرة ان مدينة العاشر من أقدم المدن الصناعية الجديدة التى أنشأت على مستوى الجمهورية عام 1977 م وهى قلعة من قلاع الصناعة فى مصروالعالم وتضم أكثر من 1700 مصنع عملاق فى مختلف الصناعات بالإضافة إلى 900 مصنع تحت الإنشاء .

> وقررت الدكتور ناهد عشرى تشكيل مجموعة عمل تطوعى لمتابعة جميع مصانع العاشر من رمضان للتأكد من قيام جميع أصحاب المنشأت الصناعية بتطبيق برنامج السلامة والصحة المهنية والحفاظ على تأمين بيئة العمل وتتكون اللجنة من

> مندوبى القوى العاملة والهجرة والبيئة وجمعية مستثمرين العشر .

وأعطت الوزيرة مهلة ثلاثة شهور لجميع المصانع بالمدينة لتطبيق شروط وبرامج السلامة والصحة المهنية وإلا سيتم الغلق وتوقيع عقوبات وتحرير مخالفات لهذه المنشأت.

جاء ذلك أثناء الاحتفال الذى أقيم اليوم بمقر جمعية مستثمرى العاشر من رمضان للأحتفال بانتهاء فاعليات أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للصناعات الدوائية بمدينة العاشر من رمضان .

وأكد الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية أن الوزارة قدمت برنامج الصحة والسلامة المهنية لقطاعات الصناعة الموجودة بالعاشر ولكن على رجال الأعمال بالمدينة وأصحاب المنشأت الصناعية أن يساهموا فى توفير تلك البرامج الوقائية بعد أن شهدت المدينة فى الفترة الأخيرة عدد من الحرائق مثلت خطراً محققاً على المنشأت الصناعية وعلى المدينة وعلى البيئة .

وأضاف المحافظ أتمنى أن تمتد هذه البرامج أيضاً الى خارج المدينة حيث تضم محافظة الشرقية أكثر من مدينة صناعية ممثله فى مدينة الصالحية الجديدة والمنطقة الصناعية بطريق بلبيس العاشر على مساحة 150 فدان ومنطقة بساتين الاسماعيلية وقدم المحافظ الشكر والتحية لكل من ساهم فى هذا البرنامج المتميز الذى تم تنفيذه فى أكثر من 200 مصنع من مصانع العاشر كثيفة العمالة بأكثر من 250 دورة تدريبية للعاملين بالمصانع عن طريق نخبة كبيرة من الأساتذة والخبراء فى هذا المجال .

قال المحافظ أنه تم عمل مخالفة لعدد 31 مصنع بمدينة العاشر بدون محطات معالجة للمواد الكيماوية والدهنية التى تمثل خطورة على البيئة وعلى شبكة الصرف الصحى الجديدة بسرعة انتهاء العمر الافتراضى لها والمحافظة الأن تؤكد على هذه المصانع تلافى هذه المخالفات لأننا نفضل عدم الغلق حرصاً على مصلحة العمالة الموجودة بها ولكن فى النهاية سيتم غلق هذه المنشأت الصناعية إذ لم تستجيب لتركيب محطات معالجة .