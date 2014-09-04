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جوزيه: عودة شيكابالا إلى الزمالك خطوة للوراء

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جوزيه: عودة شيكابالا إلى الزمالك خطوة للوراء جوزيه: عودة شيكابالا إلى الزمالك خطوة للوراء

استنكر مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي أن يستغنى سبورتنج لشبونة عن جناح الزمالك السابق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وانضم شيكابالا إلى سبورتنج لشبونة في يناير الماضي، ولم يشارك رسميا سوى في 13 دقيقة بنهاية الدوري الموسم المنتهي، ليأتي ماركو سيلفا المدير الفني ويتجاهله تماما.

وقال جوزيه في إحدى الصحف البرتغالية يوم الخميس: "العودة للزمالك ستكون خطوة للوراء، لقد تدرب مع سبورتنج ستة أشهر، ولعب مع الفريق الرديف أكثر من مرة".

وأضاف "شيكابالا نجم في بلده، والآن هم [سبورتنج لشبونة] يعيدونه إلى بلده .. لا أفهم لماذا؟".

وأتم "شيكابالا لديه موهبة رائعة، ولا شك في ذلك".

وكان سبورتنج لشبونة قد عرض شيكابالا للبيع، ولكن اللاعب متمسك بالبقاء في البرتغال.. وبانتهاء موسم الانتقالات في أوروبا، يبقى خيار عودة اللاعب للزمالك مرة أخرى متاحا حتى 11 سبتمبر الجاري.

هذا على الرغم من تأكيدات الزمالك ووكيله بأن اللاعب لن يعود للقلعة البيضاء.

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