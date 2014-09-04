موقعة_السنغال .. غريب لم يستقر على تشكيل مصر

لم يستقر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل فريقه لمواجهة السنغال مساء الجمعة في أولى جولات تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالمغرب 2015.

وتلعب مصر في مجموعة تضم السنغال وتونس ومصر .. وتبدأ مباراة أسود التيرانجا في الساعة 11 مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

وظهر في مران الفريق يوم الخميس أن غريب لم يستقر على تشكيل فريقه وفقا لما جاء عبر موقع اتحاد الكرة الرسمي.

وظهرت منافسة من اللاعبين المحترفين والمحليين على حجز مقعد أساسي في المواجهة الهامة.

وطلب غريب من اللاعبين في المران الاجتهاد لنيل شرف المشاركة في اللقاء.