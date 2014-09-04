كيكة التفاح والقرفة الشهية

في فصل الخريف يكثر التفاح بأنواعه، أخترنا لك وصفة كيكة التفاح بالقرفة الشهية، قدميها في جمعة صديقاتك إلى جانب فنجان من القهوة لاحلى الجلسات

الوصفة من إعداد الطاهية إيناس عاهد

المقادير :



2 1/4 كوب طحين

3 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

3 بيض

1كوب سكر

رشة ملح

1 كوب حليب سائل

1/2 كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة فانيلا

الحشوه :

3 تفاحات صفراء مبروشة

1معلقة كبيرة سكر بني

1 معلقة صغيرة قرفة



للتزين: حليب مكثف محلى أو صوص شوكولاتة



طريقة التحضير:

1.في الخفاقة نخلط البيض مع السكر جيدا ثم نضيف الفانيلا والحليب والزيت ونخفق جيدا

2. نضيف الطحين والبيكنغ باودر والملح ونخفق المزيج جيدا

3. نسكب مزيج الكيك المخفوق بقالب مدهون زيت وطحين ونضع على الوجه التفاح المخلوط مع السكر والقرفه وندخلها الفرن على حرارة 180 لمدة 35 دقيقه ثم تترك لتبرد

4. نضع عليها صلصة الشوكولاتة أو الحليب المكثف المحلى(حسب رغبتك)

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