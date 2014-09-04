الباستا بريميفيرا ...طبق إيطالي تقليدي خطوة بخطوة

الباستا بريميفيرا ...طبق إيطالي تقليدي أعدته الطاهية منال عبيدة بالصور خطوة بخطوة خصيصا لمطبخ سيدتي. نت

المقادير:

¼ كوب زيت زيتون

2 سن ثوم مدقوق

جزرة مقطعة شرائح رفيعة

حبة كوسا مقطعة شرائح رفيعة

حبة فليفلة حمراء وصفراء مقطعة شرائح رفيعة

6 حبات فطر مفرومة شرائح

باكيت معكرونة شبرات او اي شكل ترغبين

½ كوب مرق دجاج (ماجي)

ملعقة صغيرة بيزل (حبق ناشف) وتايم وزعتر

2 كوب الفريدو صوص (المقادير والطريقة في أسفل الصفحة)

ملعقة طعام عصير ليمون

ملح وفلفل اسود

بارمزان للرش على الوجه

ممكن اضافة دجاج مشوي مقطع شرائح

الطريقة:

1. يوضع الزيت في القدر وتضاف الخضار وتقلب لتطرى قليلا.

2. يضاف الثوم وترش بالفلفل الأسود والملح والأعشاب. يؤخذ القليل من الخضار ويحتفظ به للوجه

3. تسلق المعكرونة و تصفى وتضاف إلى خليط الخضار

4. يضاف صوص الألفريدو ومرق الدجاج وعصيرالليمون الى خليط المعكرونة والخضار

5. ترش جبنة بالبارمزان وتقدم فورا.

لتحضير ألفريدو صوص تحتاجين إلى:

1 أصبع زبدة 100غم

باكيت جبنة كريمية 228 غم

2 ملعقة صغيرة بودرة الثوم

2 كوب حليب سائل

1كوب جبنة بارمزان مبشورة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

الطريقة:

1. تذاب الزبدة في قدر على نار هادئة

2. تضاف الجبنة وبودرة الثوم وتحرك حتى تذوب وتمتزج

يضاف الحليب بالتدريج لتلافي الكتل وتضاف الجبنة البارمزان والفلفل الأسود وتغلى غلوة واحدة وترفع عن النار.

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