الخميس 04-09-2014 11:16
من الممكن أن يكون طبق السلطة وجبة رئيسية مغذية و لذيذة في الوقت ذاته
أخصائية التغذية نورا عبدالهادي أعدت خصيصا لسيدتي. نت طبق سلطة نيسواز المغذية لرجيمك
المقادير:
2 كوب فاصوليا خضراء مسلوقة
½ كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة
3 حبات بطاطا متوسطة الحجم
3 ملاعق خل البلسميك
3 ملاعق زيت الزيتون
1/4 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
2 علبة تونا حجم كبير
عصير ليمونة
3 أوراق خس مقطع
6 ملاعق كبيرة زيتون اسود اسباني مقطع
3 حبات بندورة
6 بيض مسلوق مقطع الى نصفين
2 عود بصل أخضر مفروم
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل
طريقة التحضير
1. تخلط التونا مع عصير الليمون و البصل
2. تقطع البطاطا مكعبات و تسلق ثم يضاف عليها الملح
3. تخلط الفاصوليا الخضراء و الفاصوليا البيضاء مع الخل، الزيت ، و بودرة الثوم.
4. يرش الفلفل الأسود على أنصاف البيض.
5. تقطع البندورة الى شرحات بعد ازالة اللب منها
6. في صحن التقديم، يوضع الخس و من ثم البطاطا، الفاصوليا المتبلة ، التونا ، شرحات البندورة، الزيتون و البيض.
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