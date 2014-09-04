من الممكن أن يكون طبق السلطة وجبة رئيسية مغذية و لذيذة في الوقت ذاته

أخصائية التغذية نورا عبدالهادي أعدت خصيصا لسيدتي. نت طبق سلطة نيسواز المغذية لرجيمك

المقادير:

2 كوب فاصوليا خضراء مسلوقة

½ كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة

3 حبات بطاطا متوسطة الحجم

3 ملاعق خل البلسميك

3 ملاعق زيت الزيتون

1/4 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

2 علبة تونا حجم كبير

عصير ليمونة

3 أوراق خس مقطع

6 ملاعق كبيرة زيتون اسود اسباني مقطع

3 حبات بندورة

6 بيض مسلوق مقطع الى نصفين

2 عود بصل أخضر مفروم

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل

طريقة التحضير

1. تخلط التونا مع عصير الليمون و البصل

2. تقطع البطاطا مكعبات و تسلق ثم يضاف عليها الملح

3. تخلط الفاصوليا الخضراء و الفاصوليا البيضاء مع الخل، الزيت ، و بودرة الثوم.

4. يرش الفلفل الأسود على أنصاف البيض.

5. تقطع البندورة الى شرحات بعد ازالة اللب منها

6. في صحن التقديم، يوضع الخس و من ثم البطاطا، الفاصوليا المتبلة ، التونا ، شرحات البندورة، الزيتون و البيض.

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