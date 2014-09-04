الشاي مشروب نجمات هوليوود المفضّل

قد تسمعين كثيراً عن منافع الشاي، الذي يعتبر جزءاً من عادات البعض اليوميّة، علماً أنّه يحتوي على نسبة من الكافيين.

وتصرّح النجمات العالميّات أن عادة ارتشاف الشاي تلازمهن في أوقات مختلفة، كما Lady Gaga وJennifer Lopez وGwyneth Paltrow، اللواتي يحرصن على احتساء الصنف الأخضر منه، يومياً.

مركز التغذية Low Cal Diet Clinic ينصح قارئات "سيدتي نت" باحتساء فنجان من الشاي يومياً، نظراً إلى فوائده العديدة، كتضاد الميكروبات، ومكافحة السرطان وأمراض القلب والسكّري، وخسارة الوزن، والتخفيف من نسبة "الكوليسترول" الضار.

*منافع الشاي الأخضر والأسود والأبيض

يحتوي الشاي على مضادّات أكسدة فريدة من نوعها، تسمّى "فلافونيدات"، علماً أنّ الأكثر فعاليّة بينها تُعرف بـ ECGC.وهذه الأخيرة تساعد على مواجهة الجذور الحرّة، التي تتسبّب بالسرطان، وأمراض القلب وانسداد الشرايين.

ويضمّ الشاي أيضاً الكافيين والثيانين، وهما مادّتان ترفعان من نسبة اليقظة العقليّة.

*فنجان من الشاي أم القهوة؟

يحتوي كوب من القهوة على حوالي 135 ميلليغراماً من الكافيين، مقارنةً بـ 30 إلى 40 ميلليغراماً من الكافيين المتوافر في كوب من الشاي.

وإذا كانت القهوة تتسبّب لك بالرجفة، أو بعسر هضم، أو بصداع في الرأس، أو تؤثر سلباً على قدرتك على النوم ، فلا بدّ لك من الاستعاضة عنها بفنجان من الشاي.

*الشاي والرشاقة

يعدّ الشاي مشروبا خالياً من السعرات الحراريّة، إلا إذا أضفت إليه الحليب أو المحليّات.

وتذكري دائماً أن استهلاك كمّ من السعرات الحرارية أقلّ بـ 250 سعرة حراريّة في اليوم عمّا اعتدته، يؤدّي إلى خسارة حوالي 0.45 كيلوغراماً في الأسبوع. ولذا، إن كنت تبحثين عن مشروب يشعرك بالشبع وخال من السعرات الحرارية، فالجئي إلى الشاي.

*دراسات...

•الشاي الأخضر:يُصنع الشاي الأخضر من أوراق الشاي التي توضع على البخار، ويحتوي على كمّ عال من الـ EGCG. وتتدخّل مضادّات الشاي الأخضر للأكدسة في منع نموّ سرطانات المثانة والثدي والرئة والمعدة والبنكرياس والقولون.كما أنّ الشاي الأخضر يحمي من انسداد الشرايين، ويساعد على إحراق الدهون، ويقاوم التوتر، ويخفّف من خطر التعرض لأمراض عصبيّة، مثل الألزهايمر والباركنسون، ومن احتمال الإصابة بالنوبات، ويحسّن مستويات "الكوليسترول".

•الشاي الأسود: يُصنع الشاي الأسود من أوراق الشاي التي تُخصّب.ويحتوي على أكبر كمّ من الكافيين مقارنة بصنوف الشاي الأخرى، ويشكّل أساس الشاي المنكّه، بالإضافة إلى بعض صنوف الشاي الجاهزة.وقد أظهرت دراسات أنّ الشاي الأسود يحمي الرئتين من مخاطر التعرّض إلى دخان السجائر.

•الشاي الأبيض:انه الشاي الأخضر بدون أن يخضع إلى أيّ تخمير أو تخصيب!

وكانت دراسات أثبتت أنّ الشاي الأبيض هو الأكثر فعاليّة في مقاومة السرطان، مقارنة بصنوف الشاي الأخرى، التي تخضع للعلاج.

•الشاي الصيني الأسود (أولانغ): أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، أنّ مضادّات الشاي الصيني الأسود للأكدسة تخفّف من نسبة "الكوليسترول" الضار.

•شاي "بو- يره" pu-erh: يُصنع هذا الشاي من الأوراق المخصّبة والمعتّقة.وهو يعتبر من فصيلة الشاي الأسود، علماً أن أوراقه تُضغط على شكل كعكات.وقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنّ تلك التي أعطيت شاي "بو- يره" لم تكتسب وزناً كثيراً، كما أنّ نسبة "الكوليسترول" الضارّ قد تراجعت لديها.

*ملاحظة: قد يحتوي الشاي الجاهز على كمّ ضئيل للغاية من الشاي الحقيقي، والكثير من السكّر والمحليّات الاصطناعيّة!

شاهدي أيضاً: