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رئاسة الحرمين تحسم الجدل وتكشف حقيقة نقل قبر الرسول

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كشف المتحدث الإعلامي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أحمد المنصوري، حقيقة ما تداولته صحف ومواقع إخبارية حول نقل قبر الرسول محمد.

وأوضح «المنصوري»، في تصريحات لموقع «العربية.نت»، الخميس: «ما تم تداوله حول الحجرة النبوية في المسجد النبوي من أحد الباحثين في دراسة خاصة به لا يمثل رأي الرئاسة ولا توجه الدولة، التي تحرص كل الحرص على خدمة الحرمين الشريفين وتعظيمهما، والحرص على عدم المساس بأي شيء مضى عليه العمل، وإنما هو رأي شخصي للباحث ووجهة نظر خاصة به، وقد جرى على ذلك العرف المتبع في الأبحاث العلمية المُحكّمة».

وتابع: «ولا تُعبِر عن أوعية النشر المرتبطة بالرئاسة، وقد نصت على ذلك المادة الحادية عشرة من شروط وقواعد النشر، التي نُشر فيها البحث، والرئاسة إذ توضح ذلك لتؤكد على الباحثين ووسائل الإعلام عدم الخوض فيما يبعث على الإثارة والفتنة ويثير البلبلة كما تدعو إلى الحكمة والموضوعية والمصداقية وعدم التهويل والمبالغة والمزايدة لاسيما فيما يتعلق بالحرمين الشريفين».

كانت صحيفة «إندبندنت» البريطانية كشفت، الثلاثاء، أن تخطط لهدم قبر الرسول ونقل رفاته إلى مقبرة مجهولة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحداث فتنة في العالم الإسلام.

جاء ذلك في تقرير لـ«إندبندنت» في تحقيق للصحفي، أندرو جونسون، بعنوان «السعودية قد تخاطر بإحداث انشقاقات بين المسلمين بسبب خطط لنقل قبر الرسول»، يزعم بوجود مخططات توسعة وتجديد الأماكن المقدسة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن «هذا الاقتراح المثير للجدل يشكل جزءاً من وثيقة استشارية أعدها أكاديمي سعودي بارز، وجرى تداولها بين المسؤولين في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، التي تحتضن جثمان الرسول تحت القبة الخضراء، والتي يزورها ملايين المسلمين».

وذكرت الصحيفة أن الدراسة تدعو إلى تدمير الحجرات المحيطة بقبر الرسول والتي لها أهمية خاصة لدى الشيعة من شأنها أن تثير بلبلة في العالم الإسلامي.

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