3 قتلى بين قوات «حفتر» في هجوم بشرق ليبيا

لقي 3 جنود ليبيين موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر مصرعهم، الأربعاء، في هجوم شنه مقاتلون إسلاميون على معسكر للقوات الموالية لحفتر شرقي ليبيا، حسمبا ذكرت مصادر أمنية من مدينة بنغازي.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم استهدف مقراً أمنياً لرجال اللواء المنشق، يقع بجنوب مدينة القبة، على مسافة 250 كيلومتراً من شمال شرق بنغازي.

ونفذ هذا الهجوم عقب قليل من قيام طائرة عسكرية تابعة لقوات حفتر بقصف مستودع أسلحة وذخائر بمعسكر تسيطر عليه ميليشيات «مجلس شورى ثوار بنغازي».

ويقود حفتر، منذ مايو الماضي حملة عسكرية تحمل اسم «الكرامة»، للقضاء على الإسلاميين ومن يصفهم بـ«الجماعات الإرهابية»، التي دشنت عملية «فجر ليبيا» لمواجهته بعدما انضم إليه العديد من أجهزة الجيش والأمن.

وخلال الأسبوع الأخير، قتل نحو 30 من أفراد قوات الجانبين في اشتباكات في محيط قاعدة بنينا الجوية ببنغازي، الواقعة تحت سيطرة رجال حفتر.