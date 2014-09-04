أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

3 قتلى بين قوات «حفتر» في هجوم بشرق ليبيا

Google+ Print

لقي 3 جنود ليبيين موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر مصرعهم، الأربعاء، في هجوم شنه مقاتلون إسلاميون على معسكر للقوات الموالية لحفتر شرقي ليبيا، حسمبا ذكرت مصادر أمنية من مدينة بنغازي.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم استهدف مقراً أمنياً لرجال اللواء المنشق، يقع بجنوب مدينة القبة، على مسافة 250 كيلومتراً من شمال شرق بنغازي.

ونفذ هذا الهجوم عقب قليل من قيام طائرة عسكرية تابعة لقوات حفتر بقصف مستودع أسلحة وذخائر بمعسكر تسيطر عليه ميليشيات «مجلس شورى ثوار بنغازي».

ويقود حفتر، منذ مايو الماضي حملة عسكرية تحمل اسم «الكرامة»، للقضاء على الإسلاميين ومن يصفهم بـ«الجماعات الإرهابية»، التي دشنت عملية «فجر ليبيا» لمواجهته بعدما انضم إليه العديد من أجهزة الجيش والأمن.

وخلال الأسبوع الأخير، قتل نحو 30 من أفراد قوات الجانبين في اشتباكات في محيط قاعدة بنينا الجوية ببنغازي، الواقعة تحت سيطرة رجال حفتر.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية