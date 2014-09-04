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جنوب أفريقيا ترفض منح «الدلاي لاما» تأشيرة للمشاركة في اجتماع «جوائز نوبل»

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رفضت جنوب أفريقيا مجددا منح الزعيم الروحي للتيبتيين، الدلاي لاما، المدعو للمشاركة في قمة لحائزي جوائز نوبل، وفق متحدثة باسمه في جنوب إفريقيا، الأمر، الذي نفته على الفور وزارة خارجية جنوب إفريقيا.

وصرحت نغانسا تشويدون، أن حكومة جنوب إفريقيا «أبلغتني هاتفيا أنها لا تستطيع منح تلك التأشيرة لأن ذلك يعكر العلاقات بين الصين وجنوب إفريقيا».

لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الجنوب إفريقية، كلايسن مونييلا، نفى عبر حسيابه على موقع «تويتر» أن يكون الطلب قوبل بالرفض، مؤكدا أن «سفارة جنوب إفريقيا في الهند تلقت طلب تاشيرة الدلاي لاما، وتجري معالجة الطلب حسب الاجراءات، وليس هناك رفض».

ويفترض أن يشارك الدلاي لاما في الأول من أكتوبر في قمة الكاب العالمية للحائزين على نوبل للسلام.

وقد احتدم الجدل في 2011 عندما رفضت بريتوريا منح الدلاي لاما تأشيرة الدخول للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد الثمانين لدسموند توتو رئيس الأساقفة الجنوب إفريقي الحائز ايضا على جائزة نوبل للسلام.

ورسميا لم يتبلغ الدلاي لاما الرفض مباشرة لكن لم يصله أي رد على طلبه.

وبعد عدة أسابيع من الجدل وغضب شديد ورفع دعوى قضائية من المعارضة، أقرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا بان رفض منحه التاشيرة «غير قانوني»، وبررت موقفها حينها بالمصلحة الوطنية وبضرورة عدم تعكير العلاقات التجارية البالغة الأهمية مع الصين.

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