مورينيو عن إنريكي وتوريس والراحلون عن مدريد

(إفي): أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إعجابه بمدرب برشلونة لويس إنريكي، ولكنه رفض الحديث عن اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وفي تصريحات أدلى بها يوم الخميس خلال مشاركته في المنتدى السنوي لمدربي أندية الصفوة في مدينة نيون السويسرية، ونقلتها صحيفة (آس) الإسبانية، قال مورينيو إنه يكن الكثير من الإعجاب للويس إنريكي: "ليس كلاعب فقط ولكن على الصعيد الشخصي أيضا، لقد كان أحد المفضلين لدي عندما كنت في برشلونة".

وأشاد مورينيو بمهارات لويس إنريكي كلاعب: "لقد كان ظهيرا أيمن وظهيرا أيسر وجناحا أيمن وجناحا أيسر وصانع ألعاب ومهاجم صريح، وإذا اقتضى الأمر كان بمقدوره أيضا أن يلعب كحارس مرمى"، مبينا أنه لم يره منذ أن ترك البرسا عام 2000.

وأعرب مورينيو عن أمله في أن تسير الأمور على نحو جيد مع إنريكي في النادي الكتالوني.

ورفض المدرب البرتغالي الحديث عن اللاعبين الراحلين عن فريقه السابق ريال مدريد، شابي ألونسو وأنخل دي ماريا، مؤكدا أنه لن يتحدث سوى عن الأمور التي تخص تشيلسي الإنجليزي.

وكشف مورينيو أنه لم يتحدث مطلقا مع مدرب الملكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وحول رحيل الإسباني فرناندو توريس إلى ميلان الإيطالي، قال مورينيو: "إنه شاب رائع ويتمتع بمهارات رائعة، سنفتقده أنا والفريق، ولكنه كان في حاجة إلى التغيير،لقد انضم إلى ميلان وشغف الكالتشو سيبث الحماسة لديه".

وأضاف:" أنا أشجع إنتر ميلانو وكنت أفضل أن ينتقل إليه تورسي، ولكنني آمل أن يقدم أداء رائعا مع ميلان".

أما عن أداء سيسك فابريجاس الذي انتقل إلى "البلوز" قادما من برشلونة، رد المدرب البرتغالي بأن اللاعب لم يكن في حاجة إلى التأقلم نظرا لدرايته بالدوري الإنجليزي على مدار سنوات، مبينا أن سيسك شعر بسعادة كبيرة لانضمامه إلى تشيلسي وهو أمر يجعله لا يشعر بالضغط ويحظى بثقة المدرب.