فيرجسون: تشيتشاريتو سيسجل كثيرا لريال مدريد

الرجل الذي اشترى خافيير هرنانديز من جوادالاخارا، أليكس فيرجسون، يؤمن بأن اللاعب سيحتفل بأهداف عديدة بعدما انتقل رسميا إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد.

فيرجسون أيقونة يونايتد تحدث فيما أبرزته مجلة فوتبول إسبانيا، عن تشيتشاريتو الذي ترك الشياطين الحمر لارتداء قميص الفريق الملكي.

وقال فيرجسون: "تشيتشاريتو مهاجم ممتاز، سيسجل كثيرا لريال مدريد".

وتابع الاسكتلندي العجوز "إنه لاعب يلعب بتركيز شديد للغاية، وهذا ما يجعله مميزا في الملعب لتحويل الفرص إلى أهداف".

وكان ريال مدريد قد استعار هرنانديز صاحب الـ26 عاما من يونايتد لمدة موسم، قد تتحول إلى انتقال دائم لو دفع الميرنجي 22 مليون يورو.

وأتم فيرجسون "لطالما كان حلم هرنانديز أن يرتدي قميص ريال مدريد".