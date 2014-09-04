النجمات يتجهن إلى ارتداء التنسيقات المتطابقة

تظهر العديد من الاتجاهات التي تعتمدها نجمات هوليوود يومياً، وقد شاهدنا أحدها خلال الأسابيع الماضية، حيث حرصت معظم النجمات على ارتداء التنسيقات المتطابقة في مختلف إطلالاتهن سواء على السجادة الحمراء أو في إطلالاتهن اليومية.

قد تكون تايلر سويفت Taylor Swift أكثر النجمات اللواتي ارتدين هذا النوع من التنسيقات في إطلالاتها المختلفة، فقد ظهرت به أثناء تنقلها في شوارع نيويورك وفي إطلالتها الأنيقة في حفل Teen Choice الشهر الماضي، ولا يمكن أن نغفل عن إطلالات كيم كارداشيان Kim Kardashian المتكررة بهذا الستايل في الفترة الماضية.

الجميل في التنسيقات المتطابقة أنها توفر عليك الوقت والجهد لتنسيق الإطلالة، كما أن نسبة الوقوع في الخطأ فيها قليلة، ويمكن أن ترتديها بتنسيقات مختلفة فيما بعد إن أردت، فالعديد من النجمات اخترن أن يرتدينها مع التنانير في إطلالات بسيطة وناعمة في حفلات السجادة الحمراء، مثل: زوي سالدانا Zoe Saldana، لوسي هال Lucy Hale ، بينما اختارت بعضهن أن يرتدين هذا الستايل في إطلالاتهن اليومية، مثل: بيونسيه Beyoncé، كذلك يمكن أن تنسقيها مع بنطلون بنفس الطبعة لتحصلي على لوك عملي وأنيق في الوقت نفسه كما فعلت آشلي ماديكوي Ashley Madekwe.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات في التنسيقات المتطابقة، واختاري الأجمل برأيك.



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