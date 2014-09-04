أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#موقعة_السنغال - ' 4 مهارات تجعل عمرو جمال الأفضل في مصر '

Google+ Print
#موقعة_السنغال - ' 4 مهارات تجعل عمرو جمال الأفضل في مصر ' #موقعة_السنغال - ' 4 مهارات تجعل عمرو جمال الأفضل في مصر '

يراهن محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي على قدرات عمرو جمال في مساعدة على عبور حاجز منتخب السنغال.

منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا بمواجهة السنغال يوم الجمعة، قبل لقاء تونس في الـ10 من شهر سبتمبر الجاري.

ومؤخرا، اعتاد منتخب مصر على قنص السنغال بالأهداف التي تسجل بالرأس، وفي الجيل الحالي من أفضل لاعب يمتلك تلك المهارة؟ بالضبط، عمرو جمال.

وسأل FilGoal.com أحد المدربين الذين كان لهم الفضل في ظهور عمرو جمال، تحدث مع محمد يوسف مدرب الأهلي السابق عن اللحظة التي رأى فيها مهارة هذا اللاعب.

وقال يوسف: "هناك 4 مهارات موجودة بالفطرة مع عمرو جمال، لم أحتج للكثير من الجهد لتنميتها".

 

وتابع "لهذا منذ شاهدته لأول مرة، قلت لنفسي، ما هذا اللاعب؟ بالقطع سيصبح الأفضل في مصر، وقد كان".

وأوضح "أولا كان يجيد الهروب من رقابة المدافعين بشكل ممتاز، يعرف كيف يقرأ اللعب ويتحرك بشكل جيد بدون كرة".

وأضاف "ثانيا طبعا مهاراته في توجيه الكرات بالرأس لا تخفى على أحد، وقد كانت بهذا الشكل المبهر منذ البداية".

وأردف "كذلك كان قويا بشكل كبير على الصعيد البدني، وبالتالي يمكن استخدامه كمحطة لعب".

وأكمل "كل هذه الصفات تجعل المدرب يبني خطة بالكامل على عمرو جمال، ولهذا هو الأفضل في مصر حاليا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر