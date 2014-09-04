بالفيديو… وزيرة التضامن في دمياط: قانون الجمعيات الأهلية سيعرض على البرلمان القادم لإقراره

قالت الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعي، أن قانون الجمعيات الأهلية من القوانين التي لها أهمية كبيرة ولكنها ليست عاجلة نظرا لوجود قانون قائم لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية ولكن القانون الجديد لابد من عرضة على البرلمان القادم لمناقشته وإقراره .

وأضافت والى اثناء زيارتها لمحافظة دمياط اليوم الخميس أن هناك عدة مسودات طرحت لتعديل هذا القانون من بينها مسودات طرحتها لجان حقوق الإنسان وعدد من الجمعيات والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وتم عقد عدة حوارات مع عدد من المحافظات من بينها محافظات القاهرة وسوهاج والبحيرة والإسماعيلية لسماع رأى الجمعيات الأهلية فى القانون الجديد .

واشترك ما يقرب من 500 جمعية أهلية في المقترحات التي قدمت للجنة صياغة القانون الجديد حتى يتثنى الوصول لمسودة تعرض على مجلس الوزراء لطرحها على البرلمان القادم .

وأضافت والى أن قانون التأمينات به تعديلات أدخلت على القانون 79لسنة 70 بشأ ن المعاش المبكر ، مشيرة إلى أن القانون الجديد يحقق الإصلاح الحقيقى للتأمينات في ظل الزيادة الملحوظة في إصلاح الأجور مضيفة أن المعاشات شهدت زيادة بلغت 60% منذ بداية ثورة يناير وهو ما كلف الدولة مليارات عديدة .

وأشارت والى أن الوزارة تبحث عن تحقيق صالح محدود الدخل، موضحة أن مركز الإغاثة الذي يتم افتتاحه اليوم يخدم سكان المحافظة الذين يتعرضون لظروف طارئه او كارثية مثل الحرائق والسيول وان مراكز المراة على مستوى الجمهورية مسئولية عن استضافة السيدات أصحاب الظروف الصعبة لحين توفير بدائل لهم .

وافتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي معرض ”المرأة والتنمية” وكذلك مركز الإغاثة في مبنى المديرية بتكلفة 2مليون جنيه ويحتوي على 50 سريرًا ووحدة حاسب آلي، وتقوم الوزيرة فى ختام زيارتها للمحافظة بزيارة مؤسسة الأيتام البنين بمركز فارسكور.