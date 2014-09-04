أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«علام» يتلقى دعوة رسمية لحضور تنصيب مفتي لبنان الجديد

  • مصر
  • 6
Google+ Print

تلقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الخميس، دعوة من رئيس مجلس الوزراء اللبناني، تمام سلام، لحضور تنصيب مفتي لبنان الجديد في 16 من سبتمبر الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال «علام» للسفير خالد زيادة، سفير لبنان في القاهرة، في مكتبه بدار الإفتاء، الخميس، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسة الدينية الإسلامية في لبنان، ودعم العلاقات الثنائية.

وأكد مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء على استعداد تام لتقديم كل أنواع الدعم الديني والعلمي للمؤسسة الدينية الإسلامية فى لبنان.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية