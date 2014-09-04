«علام» يتلقى دعوة رسمية لحضور تنصيب مفتي لبنان الجديد

تلقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الخميس، دعوة من رئيس مجلس الوزراء اللبناني، تمام سلام، لحضور تنصيب مفتي لبنان الجديد في 16 من سبتمبر الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال «علام» للسفير خالد زيادة، سفير لبنان في القاهرة، في مكتبه بدار الإفتاء، الخميس، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسة الدينية الإسلامية في لبنان، ودعم العلاقات الثنائية.

وأكد مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء على استعداد تام لتقديم كل أنواع الدعم الديني والعلمي للمؤسسة الدينية الإسلامية فى لبنان.