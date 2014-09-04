أثريون: انهيار أجزاء من هرم سقارة.. و«الآثار» تنفي

في الوقت الذي قال فيه أثريون، الخميس، إن أجزاءا من هرم سقارة المدرج «زوسر» انهارت أثناء أعمال الترميم التي كانت تجريها أحد الشركات التي تعاقدت معها وزارة الآثار؛ نفت الوزارة ما تردد عن حدوث أي انهيارات.

وقال أحمد شهاب، رئيس جمعية «حماية آثار مصر»، في تصريح لــ«المصري اليوم»، إن الهرم حدث به انهيار في بعض أجزائه أثناء عمليات الترميم التي تقوم بها شركة الشوربجي، لافتاً إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ولكن حدث عدة انهيارات بالهرم خلال السنوات الماضية، ورغم ذلك جددت وزارة الآثار تعاقدها مع الشركة المنفذة لأعمال الترميم.

من جانبه؛ نفى الدكتور يوسف خليفة، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، ما تردد عن انهيار الهرم، مؤكدا أن تلك الشائعات عبارة عن خطة ممنهجة يتبناها عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بهدف تكسير عظام جهود الوزارات.

وأضاف أن وزير الآثار كان في زيارة الأسبوع الماضي لمنطقة سقارة الأثرية، رافقه خلالها الدكتور مصطفى الغمراوي، الأستاذ بكلية الهندسة، المشرف على عملية ترميم الهرم، مبينا أن الوزير وجه بسرعة استكمال عمليات الترميم بالمنطقة الأثرية.

كما نفي كمال وحيد، مدير عام منطقة آثار الجيزة، حدوث أي انهيارات بهرم سقارة المدرج أثناء عملية الترميم، مشيراً إلى أن وزارة الآثار تتابع بشكل يومي أعمال الترميم وتراقبها.

في المقابل، كشف تقرير منظمة اليونسكو، الذي صدر لتقييم حالة هرم سقارة حالياً، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن الهرم يعاني من الإهمال، وأنه بحالته الحالية قد يحدث به هبوط في أي لحظة نظراً لأعمال الصيانة غير الصحيحة، حسب وصفها.

يذكر أن وزارة الآثار وقعت عقد مع شركة الشوربجي والمجلس الأعلى للآثار عام 2006، حيث نص العقد على إنهاء أعمال الترميم عام 2008، ولكن مازالت أعمال الترميم مستمرة إلى الآن.