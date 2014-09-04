تجنبي أهم 5 أخطاء عند وضعك للمكياج

من الطبيعي أن تستيقظي أحياناً لتجدي على بشرتك ملامح التعب والإرهاق، إذ يؤدي السهر والحالة النفسية الغير مستقرة والعمل الشاق إلى إرهاق ملامحك، ولكن هل فكرت يوماً بأنك قد تكونين السبب وراء هذا المظهر المرهق؟ فبعض طرق وضع الماكياج الخاطئة قد تجعل ضوء بشرتك يختفي ليأتي التعب والإرهاق مكانه.

إليك أهم تلك الأخطاء لتتجنبيها عند وضع الماكياج حتى تحافظي على بشرتك دائمة الحيوية والتألق:

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1.استخدام أكثر من لون عند وضعك للماكياج

قد يؤدي الإكثار من ألوان الماكياج إلى ظهورك بمظهر قوس قزح، فيظهر وجهك وكأنك قد تعرضت إلى مصارعة عنيفة تريدين إخفاء آثارها بهذا الكم الكبير من الألوان، فلون واحد مع درجاته المختلفة أو لونين على العيون سيكونان بالتأكيد أكثر رقة على ملامح وجهك.

2.درجة كريم إخفاء العيوب الخاطئة

تساهم درجة كريم إخفاء عيوب العين التي لا تتناسب مع درجة لون البشرة بإظهار عينيك بصورة مرهقة ومتعبة، لذا اختاري الدرجة التي تتناسب مع لون بشرتك ومع الوظيفة التي تريدينها حتى يظهر وجهك بكامل إشراقه، كما يجب مراعاة تطبيق كريم إخفاء الهالات السوداء حول العين في إضاءة عالية حتى تستطيعي تطبيق القدر المناسب من المستحضر لجعل عينيك مشرقتين وبعيدتين عن التكتلات الزائدة.

3.الإكثار من وضع كريم الأساس

إن عملية تطبيق كريم الأساس بكثرة تؤدي إلى تغيير لون بشرتك وجعلها تبدو أكبر سناً، لذا عليك باختيار الأساس المناسب لنوعية بشرتك ولونها مع الاهتمام بوضع بضع نقاط قليلة منه على بشرتك ومزجها بخفة، وإذا شعرت أنك بحاجة إلى المزيد من كريم الأساس يمكنك تطبيق نقطة أو نقطتين بعد ذلك عند الحاجة.

4.كذلك يؤدي استخدام لون الكحل الخاطئ كاللون الذهبي والبرونزي إلى جعل بشرتك تبدو أكبر سناً.

5.وأخيراً فإن استخدام الماكياج الرمادي أيضاً يجعل بشرتك تبدو أكبر سناً، لذا يفضل استخدام الألوان المنعشة لتبدو أكثر إشراقاً وجمالاً.

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