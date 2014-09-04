ماسكارا Grandiôse لأجمل عيون في العالم

"استطاعت Lancôme الرائدة في صناعة الماسكارا بلا منازع، أن تبدع تحفة تجميلية جديدة مرة أخرى، وتتجاوز حدود الحلم والابتكار التكنولوجي. في مجتمع أصبح يتعامل مع الوقت كعملة نادرة، وفي عالم دائم التطور حيث تسعى كل امرأة لأحدث الإكسسوارات الحصرية لإبراز جمالها بأروع صورة، تجدد Lancôme معايير هذه المنتج التجميلي المفضل.

إن ماسكارا Grandiôse أكثر من مجرد منتج جديد، فهي تقدم مفهوماً عصرياً ومتطوراً للماسكارا كي تلبي توقعات كل امرأة بتقنية استخدامها المبسطة لمنح نتائج متعددة المنافع – كل ذلك بلمح البصر!

في مزيج يجمع بين الإبداع والخيال، الذوق الفني الرفيع والنقاء الخالص، تثري ماسكارا Grandiôse صميم مبادئ Lancôme بتقاليد الأناقة الفرنسية العفوية العريقة. عبوة متأنقة وسهلة الاستخدام تمنح نتائج مذهلة... مع ماسكارا Grandiôse، تتيح Lancôme لكل امرأة – التألق بأجمل عينين سواء كانت المرأة خبيرة بأمور التجميل أو مبتدئة- وبغض النظر عن عمرها أو عرقها أو اهتماماتها.

مع طرح ماسكارا Grandiôse، تكون Lancôme اختصرت الوقت والبساطة وسهولة التطبيق لإتقان فن التجميل إلى حد الكمال. الآن، ستكون الماسكارا أفضل حليف لكل امرأة".

أروع حليف لكل امرأة

من بين جميع مستحضرات التجميل في حقيبة كل امرأة، تُعد الماسكارا الأكسسوار التجميلي المفضل – التي تستخدمها تقريباً كل امرأة، وببساطة لا يمكنها الاستغناء عنها. تستخدمها حوالي 70٪ من النساء 5 أيام في الأسبوع كمعدل وسطي، في حين أن الثلث المتبقي من النساء تستخدمها يومياً*. يقف هذا الحليف اليومي في نهاية المطاف وراء سر جمال العيون. وإذا كان على المرأة الاحتفاظ بأداة تجميل واحدة فقط، فسيقع خيارها على الماسكارا!

السمة المميزة للأنوثة

تملك الماسكارا سر تألق العيون، وتنبع جاذبيتها الفريدة من النتائج الفورية التي توفرها. وبفضل قدرتها على إبراز جمالك بلمح البصر، تُعد الماسكارا سلاحك الأمثل للتألق بجاذبية طاغية وأداة ساحرة تثير فضول ورغبة الجميع. فهي تطيل الرموش وتقوّسها وتكثفها دون تكتلها للتألق بعيون واسعة ونظرة جذابة، بينما تعزز بريقها وتضفي عليها عمقاً بلا حدود.

العيون: سر الجمال

رغم أن الماسكارا هي أكثر أنواع الماكياج المفضل والمستخدم، إلا أنها من المنتجات التي يصعب إتقان استخدامها للاستفادة منها لأقصى الحدود. لماذا؟ إن انحناءة واستدارة شكل العين يجعلها من أعقد تفاصيل الوجه بأبعادها المتعددة ووجود العديد من الزوايا التي يصعب الوصول إليها لتجميلها. وقد درس خبراء العيون في Lancôme أشكال العين المعقدة من خلال ورشات عمل تجميلية؛ وراقبوا ببراعة أساليب استخدام الماسكارا لتحديد الصعوبات التي تواجهها المرأة لإيجاد حلول غير مسبوقة.

المسألة 1: "العين الثانية"

بصفة عامة، تجد المرأة سهولة في تطبيق الماسكارا باستخدام اليد في نفس جهة العين. لكن عند استخدام الماسكارا على العين الأخرى، لاحظ خبراء Lancôme أن المرأة تستخدم ثلاث وسائل غير مرضية تماماً:

- تمرير فرشاة الماسكارا فوق الأنف.

- فتل المعصم للوصول إلى العين على الجانب الآخر.

- استخدام الماسكارا باليد الأخرى.

المسألة 2: الوصول لكل الرموش

بالنظر إلى الشكل المتسدير للعين، نجد أنه يجمع بين نوعين من المنحنيات التي تعقّد عملية الوصول إلى مناطق معينة:

- يمكن تقسيم محيط العين إلى ثلاثة أقسام (الزاوية الداخلية، القسم الأوسط والزاوية الخارجية). ولوحظ أن قسمان منهما باتجاه الأعلى بينما الثالث للأسفل.

- وبما أن للعين استدارة، هنااك نوع ثاني من الإنحناءات الأخرى. وهذا يؤثر على اتجاه الرموش، التي تتجه إما إلى الخارج (مثل زاويتي العين الداخلية والخارجية) أو إلى الأمام (وسط الرموش).

نظراً لهذا المزيج من الإنحناءات الصاعدة والهابطة من جهة، واختلاف اتجاهات الرموش من جهة أخرى، ينبغي لدى استخدام الماسكارا أن نأخذ في الاعتبار أمراً مهماً: صعوبة وصول فرشاة الماسكارا إلى رموش زاويتي العين الداخلية والخارجية.

وبسبب هذه المعضلة، تواجه المرأة التحديات التالية يومياً حين تستخدم الماسكارا بنفسها، إلا أنها تختفي حين يقوم شخص آخر بتجميل عينيها بالماسكارا:

- الحصول على نتيجة متماثلة في كل من العينين.

- الوصول بسهولة إلى كل الرموش على الرغم من تقاطيع الوجه البارزة.

- التمكن من بلوغ كل الرموش من المنبت وحتى الأطراف، بما في ذلك المناطق الصعبة.