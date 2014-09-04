بالصور… الآلاف يشيعون جثمان أبو العز الحريري إلى مثواه الآخير بالإسكندرية وسط حضور رسمي

شيعت، منذ قليل، جنازة المناضل الشعبى أبو العز الحريرى، وسط حضور جماهيرى كبير للسياسيين والإعلاميين والمثقفين، بمحافظة الإسكندرية .

وشاركت قيادات المحافظة فى مراسم صلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، وعلى رأسهم اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية واللواء أمين عز الدين مدير الأمن وعدد من الضباط .

وأقيمت صلاة الجنازة فى مسجد أولاد الشيخ فى منطقة محرم بك، وتوجه المشاركون إلى مدافن برج العرب لدفع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد بين أفراد عائلة المتوفى بوجه خاص والسكندريين بوجه عام.

وحمل أحد الحضور لافته كتب عليها “إلى جنه الخلد أبو العز الحريرى حبيب يا حبيب كل المصريين” وأخرون حملوا أعلام مصر، مرددين هتافات “لا إله إلا الله” .

يذكر أن أبو العز الحريرى قد وافته المنيه، مساء أمس الأربعاء، عن عمر ، بعد صراع طويل مع المرض .