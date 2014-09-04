أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور… الآلاف يشيعون جثمان أبو العز الحريري إلى مثواه الآخير بالإسكندرية وسط حضور رسمي

Google+ Print
بالصور… الآلاف يشيعون جثمان أبو العز الحريري إلى مثواه الآخير بالإسكندرية وسط حضور رسمي بالصور… الآلاف يشيعون جثمان أبو العز الحريري إلى مثواه الآخير بالإسكندرية وسط حضور رسمي

تشييع جثمان أبو العز الحريرى بالإسكندرية

شيعت، منذ قليل، جنازة المناضل الشعبى أبو العز الحريرى، وسط حضور جماهيرى كبير للسياسيين والإعلاميين والمثقفين، بمحافظة الإسكندرية .

وشاركت قيادات المحافظة فى مراسم صلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، وعلى رأسهم اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية واللواء أمين عز الدين مدير الأمن وعدد من الضباط .

وأقيمت صلاة الجنازة فى مسجد أولاد الشيخ فى منطقة محرم بك، وتوجه المشاركون إلى مدافن برج العرب لدفع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد بين أفراد عائلة المتوفى بوجه خاص والسكندريين بوجه عام.

وحمل أحد الحضور لافته كتب عليها “إلى جنه الخلد أبو العز الحريرى حبيب يا حبيب كل المصريين” وأخرون حملوا أعلام ، مرددين هتافات “لا إله إلا الله” .

يذكر أن أبو العز الحريرى قد وافته المنيه، مساء أمس الأربعاء، عن عمر ، بعد صراع طويل مع المرض .

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر