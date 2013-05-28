ميقاتي: الاعتداء على الجيش لن يثنينا عن الدفاع عن سيادة لبنان

كتب : الأناضول الثلاثاء 28-05-2013 10:38

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن "أي تعد على الجيش لن يثنينا عن المضي في حفظ الأمن والدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله".

وأطلع ميقاتي في اتصال هاتفي مع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي اليوم، على ملابسات حادث إطلاق النار على الجيش اللبناني في بلدة عرسال (قرب الحدود السورية) الليلة الماضية، الذي أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين.

وأكد ميقاتي على قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع بإعطاء الجيش اللبناني صلاحية اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وتدابير.

وقتل ثلاثة عسكريين من قوات الجيش بعدما تعرضوا لإطلاق نار على حاجز لهم في وادي الحميّد بعرسال، وهي البلدة المؤيدة للمعارضة السورية، ليل الاثنين-الثلاثاء.

وقدم ميقاتي، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، التعازي لقهوجي ولقيادة الجيش ولذوي الشهداء.

وقال ميقاتي: "إن اللبنانيين ملتفون حول الجيش اللبناني ويؤازرونه في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا".

وسبق أن قتل جنديان لبنانيان في فبراير الماضي في عرسال، حين تعرضت دورية للجيش لكمين أثناء مطاردتها لرجل مطلوب من العدالة. وأثار هذا الحادث توترا بين سكان البلدة والجيش.

وشهدت الحدود الشمالية والشرقية للبنان عدة حوادث دامية منذ بدء الثورة في سوريا ضد حكم الرئيس بشار الأسد في مارس 2011، وخصوصا في بلدة عرسال ذات الغالبية السنية.