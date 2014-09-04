سياسي تركي: ديون خارجية وداخلية متراكمة خلفتها حكومة أردوغان

اتهم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوموت أوران، رئيس الجمهورية التركي الجديد، رجب طيب أردوغان بترك ديون كبيرة متراكمة على حكومة أحمد داود أوغلو.

وأكد أوران أن الديون التي تركها 58 رئيس وزراء سابق على مدى 80 عامًا بلغت 260.2 مليار ليرة تركية، ولكن منذ تسلم أردوغان منصب رئاسة الوزراء من عبد الله جول في عام 2003 وحتى مغادرته المنصب هذا العام بلغ حجم مديونية تركيا 636 مليار ليرة تركية، أي بمقدار ضعفين خلال 11 عاما ونصف، بحسب صحيفة يني تشاغ اليسارية التركية اليوم الخميس.

وأشار أوران إلى أن عهد حكومة أردوغان سجل العديد من المخالفات القانونية والفساد وإهدار موارد الدولة والشعب تاركا ديونا كبيرة على تركيا وفي المقابل زادت ثروته الشخصية وثروة عائلته، لافتا إلى أن أردوغان يعتبر من أغنى الرؤساء في العالم حيث يمتلك أفراد عائلته أسطولا من السفن والشركات والمستشفيات والمؤسسات فضلا عن خلق مشاكل مع كافة الدول المجاورة لتركيا.

أ ش أ