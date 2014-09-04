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ننشر التقرير الفني لوزارة الكهرباء حول أسباب انقطاع التيار عن نصف مصر لمدة 8 ساعات

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ننشر التقرير الفني لوزارة الكهرباء حول أسباب انقطاع التيار عن نصف مصر لمدة 8 ساعات ننشر التقرير الفني لوزارة الكهرباء حول أسباب انقطاع التيار عن نصف مصر لمدة 8 ساعات

أرشيفية

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء: “إن الوزارة أصدرت تقريرا فنيا مبدئيا حول انقطاع التيار، يؤكد حدوث خطأ بشري ارتكبه مهندس الوردية بمركز التحكم القومي للطاقة أدى إلى حدوث ما يسمى بـOver Current”.

ولفت إلى أن الخطأ الذي حدث شمل توصيل الدائرة من “النوبارية إلى القاهرة” من ناحية النوبارية أولا ثم من ناحية القاهرة، وأنه كان من المفترض أن يقوم بالعكس.

وأوضح المصدر أن الخروج المفاجئ لمحطة النوبارية أدى لحدوث هزة على الشبكة القومية بجهد 500 ك.ف، مما أدى لخروج كثير من الدوائر من الشبكة الموحدة جهد 500 كيلو فولت و220 كيلو فولت، الأمر الذي سبب انخفاضا مفاجئا في قيمة الأحمال.

وأشار إلى أن الانخفاض المفاجئ أدى لارتفاع سرعة الشبكة لتصل إلى 3072 لفة لكل دقيقة، في حين أن الطبيعي هو 3000 لفة فقط، وارتفاع تردد الشبكة ليصل 51.38 هرتز، في حين أن الطبيعي هو 50 هرتز، مما نتج عنه خروج كثير من وحدات الإنتاج من الشبكة الموحدة لعدم وجود تزامن.

وأكد المصدر أن التقديرات المبدئية تؤكد أنه كان من المفترض وجود جهاز وقاية يحمي الوحدة من الانخفاض المفاجئ في الحمل، ويقوم بخفض كمية الوقود المستخدم، وخروج الوحدات يعني عدم عمل أجهزة الوقاية على أكمل وجه، مؤكدا في الوقت نفسه أن الكارثة حدثت بشكل متتابع وفي زمن قليل لم يتخطَّ الربع ساعة.

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