رانيا يوسف لـ«ONA»: أنا خليفة سوسن بدر.. واستحق رفع أجري بعد نجاح «السبع وصايا»

ببساطة آدائها، وبحثها عن نص درامي جيد، وفريق عمل متعاون، ودور مميز لم تقدمه من قبل، دون أن تنظر إلى حجم الدور، استطاعت الفنانة رانيا يوسف أن تحتل مكانة مميز عند جمهور الدراما، هذا ما أكدته رانيا يوسف خلال حوارها مع وكالة «ONA» للأنباء، مؤكدة أنها تستحق أن ترفع أجرها بعد تفوقها ونجاحها في مسلسل «السبع وصايا».



> حوار: محمد الموجي

تستكملين تصوير مسلسل «الصندوق الأسود»، فحدثينا عن دورك فيه؟

أقدم شخصية دولت وهى شخصية مركبة جدًا ومن طبقة فقيرة جدًا تعيش لدى عائلة من الأغنياء، يعطفون عليها ويعتبرونها مثل ابنتهم، خاصة وأنهم لا ينجبون، إلى أن ينجبوا فتتغير المعاملة وتصطدم بواقع أنها بنت السواق والشغالة، ويكون هذا سبب تعقيدها، ومن ثم يُظهر المسلسل الصندوق الأسود لدولت.

«الصندوق الأسود» بطولة مطلقة.. فهل هناك اختلاف بينه وبين البطولة الجماعية؟

لا، لايوجد أي اختلاف بينه وبين البطولة الجماعية، فالمهم أن أحب الدور والشخصية التي أقدمها.

وهل ستغير أول بطولة مطلقة معايير اختيارك للأدوار؟

معايير اختيار أدواري في أي عمل لن تتغير، ويظل أهم وأول معيار هو وجود سيناريو وورق قوي ومميز، لاختياري أي دور، إلى جانب وجود شركة إنتاج قوية ومخرج وفريق عمل قوي.

كيف رأيتي خروج “الصندوق الأسود” من سباق رمضان الماضي؟

التأجيل من الممكن أن يكون في مصلحة العمل، لأن عدد المسلسلات في رمضان يكون كبير، ومستحيل أن يتابع الجمهور كل الأعمال، مما يتسبب في ظُلم بعض الأعمال .

هل تكرار تجربتك مع خالد مرعي وآمين راضي في «السبع وصايا» استثمار لنجاح «نيران صديقة»؟

بالطبع، أردنا استثمار نجاح «نيران صديقة» واستثمار الكيميا والتفاهم الكبير الموجود بيننا،خاصة وأن حب العمل في صمت وهدوء هو عامل مشترك بين ثلاثيتنا، والعمل مع الاثنين مريح جدًا، لكن هذا لا يمنع شعوري بالقلق في البداية فلم أكن أعرف كيف يتعامل المخرج خالد مرعي مع الممثلين في خلال التصوير، وإذا كان عصبي أم لا، لكن عندما تعاملت معه وجدته هادئ وطيب جدًا، وسعيدة بتكرار التجربة ونجاحها .

بـ«السبع وصايا» شاهدنا كيمياء آخرى بينك وبين الفنانة سوسن بدر.. ما سر هذا التفاهم؟

أشعر بأنني خليفة الفنانة سوسن بدر في الشكل والتمثيل، وأحاول التقرب منها لأنها أستاذة كبيرة جدا ولم تُقدر بعد.. ولا أستطيع معرفة هل ظلمت نفسها ام ظلمها الناس، لأنها فنانة موهوبة جدًا جدًا واعتمدت على الموهبة ولم تهتم بالدعاية.

بعد نجاح «السبع وصايا» صرحتي أنك سترفعين أجرك مامدى صحة التصريح؟ وما معيار رفع النجوم لأجرهم؟

أرفع أجري كل عام مثل كل الفنانين لكن النجاح له أجر خاص، والطبيعي أن كل شخص حتى إذا لم يكن فنان يرفع أجره من عام لعام بسبب غلاء المعيشة، وأجر الفنان عندما يرتفع يكون السبب نجاحه، وحب الجمهور له فيصبح مطلوب لأكثر من عمل، فيرفع أجره حتى يُعرض عليه الوق المميز فقط.

إلى أين وصلت أزمة العملية ميسي؟

أزمة العملية ميسي منتهية بالنسبة لي، وحمدت ربنا على عدم مشاركتي في المسلسل، لأني وجدت مستواه أقل بكثير مما كنت أتوقع.

وبماذا تفسرين تفوقك في الدراما على السينما؟

لا يوجد أعمال سينمائية جيدة، أولنكون منصفين فالأعمال السينمائية الجيدة قليلة، ففي العام الواحد لا يُقدم سوى 3 أو 4 أفلام جيدة، والباقي أفلام تجارية، وأنا لا أحب ولا أستطيع المشاركة في سينما تجارية، لكن من الممكن أن أقدم عمل به فن وتجارة في نفس الوقت، وإلى الآن لم أجد العمل السينمائي الذي يجذبني وينال إعجابي، عكس الدراما التي وجدت فيها ما أبحث عنه فاتجهت إلى التليفزيون.

خوضتي أكثر من تجربة مسرحية ثم ابتعدتي تمامًا عن المسرح لماذا؟

فعلًا قدمت 3 مسرحيات من فترة كبيرة ومسلسل مسرحي مع أستاذ سمير غانم ومقدرتش أكمل فيها بسبب ظروف انتاجية المسرح، لكن ظروف المسرح في الوقت ماتناسبنيش لأن عندي أطفال صغيرين محتاجين رعاية ومحتاجين أكون بجانبهم كل يوم وكفاية انشغالي عنهم بالتصوير .

ما هو جديد رانيا يوسف على مستوى الدراما والسينما؟

أستعد لتصوير مسلسل «عيون الحب» منتصف سبتمبر وهو مسلسل رومانسي من 60 حلقة، ولن نخوض به موسم دراما رمضان، المسلسل تأليف فداء الشندويلي وإنتاج يوسف صادق الصباح، وفيما يخص السينما كان هناك فيلم الولد ولكن تم التأجيل بسبب مرض خالد صالح.

ما الرسالة التي توجهيها لخالد صالح؟

أتمنى له الشفاء العاجل وأقول له: «يارب يقوم بالسلامة ومنتظرينك إن شاء الله في السينما بفيلم الولد».