مذكرة تفاهم في مجال سرية المعلومات بين مصر والسعودية

أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة، التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين مصر والسعودية، والتي تعمل على سرية وسلامة المعلومات المرسلة بين الشبكات.

وقال بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، الخميس، إن المذكرة تشمل تبادل ونقل الخبرات في مجالات أمن المعلومات «البنية التحتية للمفاتيح العامة» المتعلقة بالأنظمة التي تعمل على سرية وسلامة المعلومات المرسلة عبر الشبكات.

وأضاف أن المذكرة تعمل على تحقيق التبادل والتعارف بين السلطة العليا للتصديق الإلكتروني في البلدين، والاعتراف المتبادل بالشهادات التي تصدرها الشركات المخولة للتوقيع الإلكتروني، وتبادل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالتوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية بينهما، وتقديم كل الاستشارات في المجالات المشتركة سواء كانت قانونية أو فنية، بالإضافة إلى التعاون المشترك والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة في مجال التوقيع الإلكتروني.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد وقع المذكرة في سبتمبر 2013 مع نظيره السعودي، المهندس محمد جميل بن أحمد ملا.