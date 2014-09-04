مقتل 24 تكفيرى والقبض على 17 أخرين خلال حملات عسكرية بشمال سيناء

تمكنت القوات المسلحة خلال الـ48 ساعة الماضية من الرد على استهداف مدرعة برفح واستشهاد 11 مجند وإصابة 2 أخرين بعد تمكنها من قتل 24 تكفيرى والقبض على 17 اخرين خلال عدة حملات عسكرية.

وشنت القوات حملة مداهمات أسفرت عن قتل 7 مسلحين والقبض على 6 اخرين وتدمير 35 بؤرة ارهابية فى قرى جنوب الشيخ زويد ورفح كما تمكنت من قتل 9 مسلحين والقبض على 11 اخرين فى حملة عسكرية استهدفت قرى الشيخ زويد ورفح، وتمكنت حملة اخرى من قتل 8 مسلحين وإصابة عدد أخر من المسلحين .

ومن ناحية أخرى، بثت جماعة انصار بيت المقدس فيديو يوثق عملية استهداف مدرعة الشرطة غرب رفح الثلاثاء الماضى من خلال تفجيرها بعبوة ناسفة اسفرت عن استشهاد 11 مجند واصابة 2 اخرين .

وشهد الطريق الدولى العريش رفح مساء اليوم الخميس حملة مداهمات وعمليات تمشيط موسعة لمنع وضع العبوات الناسفة على الطريق الدولى لاستهداف المدرعات .