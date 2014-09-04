وضع مسجد توحيد المعسكر بالمطرية تحت الإشراف الكامل للأوقاف

قرر الشيخ جابر طايع، وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة، وضع مسجد توحيد المعسكر بالمطرية تحت الإشراف الكامل لأوقاف القاهرة ، نظرا للتجاوزات التي كانت تصدر عن بعض المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بالمسجد.

كما قرر الشيخ طايع تكليف الشيخ محمد عبد الرحمن أحمد إماما وخطيبا للمسجد ، ونقل واستبدال عمال المسجد لتقصيرهم في عملهم .

ومن جهة أخرى وجه الشيخ جابر طايع تحذيرا شديدا للجمعية الشرعية لعدم قدرتها على ضبط الملحقات والأماكن التابعة لها وتركها لبعض العناصر الإخوانية ، مشددا على أهمية قيام الجمعية الشرعية الرئيسية بالسيطرة على ملحقاتها وعدم تمكين المتطرفين أو المتشددين منها ، وبخاصة بعد أن عثر على سلاح بأحد الملحقات التابعة لها بحلوان .

كما قرر الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل مديرية أوقاف الجيزة نقل إمام وعمال مسجد الحرمين بالوراق وإحالتهم للتحقيق لتقصيرهم في عملهم ولاستغلال بعض عناصر الإخوان والجمعية الشرعية للمسجد بما يخرج به عن دوره الدعوي الوسطي .

أ ش أ