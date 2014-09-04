أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور… ضبط عاطلين بحوزتهما 519 لفافة بانجو بأسوان

Google+ Print

unnamed (34)

تمكنت وحدة مباحث قسم ثان اسوان برئاسه الرائد هاني ابو علم رئيس المباحث من ضبط عاطلين وبحوزتهما 519 لفافة بانجو .

وتمكنت القوات من ضبط كلا من المتهم متولي سليمان متولي 33 سنة عاطل ومقيم بمنطقة الناصرية بمدينة أسوان والمتهم السيد انور عاطف 30 سنة عاطل ومقيم خور عواضة وبحوزتهما 519 لفافة مختلفة الاحجام بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 60 كيلو جرام .

وبمواجهة المتهمين عما أسفر ضبطه اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة .

 

unnamed (33)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا