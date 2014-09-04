بالصور… ضبط عاطلين بحوزتهما 519 لفافة بانجو بأسوان

تمكنت وحدة مباحث قسم ثان اسوان برئاسه الرائد هاني ابو علم رئيس المباحث من ضبط عاطلين وبحوزتهما 519 لفافة بانجو .

وتمكنت القوات من ضبط كلا من المتهم متولي سليمان متولي 33 سنة عاطل ومقيم بمنطقة الناصرية بمدينة أسوان والمتهم السيد انور عاطف 30 سنة عاطل ومقيم خور عواضة وبحوزتهما 519 لفافة مختلفة الاحجام بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 60 كيلو جرام .

وبمواجهة المتهمين عما أسفر ضبطه اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة .