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مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في اشتباكات بمدينة سبها الليبية

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مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في اشتباكات بمدينة سبها الليبية مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في اشتباكات بمدينة سبها الليبية

أرشيفية

أسفرت الاشتباكات القبلية التي شهدتها مدينة سبها الليبية 1000 كلم جنوب طرابلس، عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال أحمد يادر، أحد عناصر الغرفة الأمنية المشتركة بسبها في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن ” اشتباكات قبلية مسلحة اندلعت بين قبيلة أولاد سليمان وقبيلة القذاذفة ، أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة اخرين”، مضيفا أن الاشتباكات اندلعت ف حي المنشية ، واستخدمت فيها أسلحة خفيفة متوسطة.

وأضاف أن الوضع الأمني يسوده نوع من الهدوء، في ظل محاولة للتهدئة يقوم بها بعض وجهاء وشيوخ المدينة.

وتشهد مدينة سبها توترات قبلية بين الحين والاخر، نتيجة تنوع سكانها بين العرب والتبو والطوارق، خاصة بين قبيلة أولاد سليمان والقذاذفة من جهة، وبين أولاد سليمان والتبو من جهة أخرى.

أ ش أ

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