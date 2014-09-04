طاقم موريتاني يدير مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بين القطن الكاميروني والأهلي المصري.

ويحل الأهلي ضيفا علي القطن يوم 20 من الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم موريتاني يقوده علي المغفري حكم ساحة، ومساعدين عبد الرحمن وار والحسن ضياء.

ويلعب دور منسق عام للمباراة رشيد مجيب من الجزائر، ومراقب المباراة كوليه ارديمو من كوت ديفوار، ومراقب الحكام كليستين دوندرا من رواندا.

بينما يقود مباراة العودة بين الفريقين بالقاهرة، طاقم حكام من زامبيا بقيادة جاني سكازوي حسبما أكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي.