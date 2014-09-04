صالح موسى.. حل العميد لغياب عبد الشافي عن السوبر

يعد حسام حسن المدير الفني للزمالك لاعبه الجديد صالح موسى ليكون البديل الأول لمركز الظهير الأيسر في الفريق الأبيض.

الزمالك تعاقد مع 19 لاعبا خلال موسم الانتقالات الجاري، داعما خطه الخلفي بالظهير الأيمن رضا العزب وقلب الدفاع أحمد دويدار وكذلك بازوكا وعلي جبر، بالإضافة إلى صالح موسى.

ويخوض الزمالك عددا كبيرا من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، وذلك لأن تلك اللقاءات تزيد انصهار اللاعبين الجدد بشكل أفضل وأسرع من التدريبات المعتادة.

وخلال تلك التدريبات، ركز حسام حسن على صالح موسى، لا كظهير أيمن كما اعتاد اللعب مع الإسماعيلي، ولا حتى كقلب دفاع كما شارك أحيانا مع الدراويش..

بل تم الاعتماد على صالح موسى كظهير أيسر في حسابات العميد للموسم الجديد.

وقد يتم استخدام صالح موسى كظهير أيسر في وقت مبكر من الموسم، كون محمد عبد الشافي نجم هذا المركز في الزمالك أصيب.

ولم يستطع اللاعب الأعسر أن يشارك مع منتخب مصر في رحلته لمواجهة السنغال ثم تونس خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا.

لهذا قد يشارك صالح موسى في هذا المركز أمام الأهلي خلال لقاء السوبر يوم 14 سبتمبر، إن أقيمت المباراة في موعدها، واستمر عبد الشافي مصابا.