عمرو جمال قد لا يلعب أمام السنغال

قد لا يستطيع عمرو جمال أن يقود هجوم منتخب مصر أمام السنغال يوم الجمعة بسبب المرض.

وقال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر إن مهاجم الأهلي عانى من ارتفاع في درجة حرارته، بشكل قد يعوقه عن خوض التدريبات والمباراة.

وكان عمرو جمال قد سجل هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر في شباك كينيا خلال التجربة الودية الأخيرة للفراعنة قبل موقعة السنغال في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويعول غريب على قدرات عمرو جمال، خاصة في ألعاب الهواء لقنص 3 نقاط في بداية معترك الوصول إلى بطولة المغرب.

ويلعب منتخب مصر أمام تونس يوم 10 من الشهري الجاري في الجولة الثانية بعد موقعة السنغال يوم الجمعة.