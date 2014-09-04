الحكم على متعب بالسجن 6 أشهر.. واللاعب يستغرب ويلجأ للاستئناف

حكمت محكمة جنح القاهرة الجديدة على عماد متعب مهاجم الأهلي بالسجن لمدة 6 أشهر، مع غرامة 20 ألف جنيه.

القضية هي اعتداء متعب على ضابط أثناء تأدية وظيفته، وذلك في الواقعة التي حدثت في القاهرة الجديدة.

وكان متعب قد دخل في مشادة مع ضابط وأمين شرطة في التجمع الخامس، ليتم احتجازه في قسم شرطة القاهرة الجديدة.

وصرح مصدر أمنى وقت الحادثة، أن السبب هو استخدام المهاجم الدولي السابق سلاحه الشخصي لتهديد الضابط.

ورفض الضابط صاحب المشكلة مع متعب الصلح... واتجه المهاجم إلى نيابة القاهرة الجديدة من أجل التحقيق معه داخل سيارة الترحيلات. ثم خرج بكفالة قدرها 5000 جنيه.

واليوم الخميس، تم صدور الحكم في القضية، بحبس متعب 6 أشهر مع الغرامة التي تم تقديرها بـ20 ألف جنيه.

متعب يستغرب

من جانبه، يستغرب عماد متعب العقوبة هو وممثله في القضية هشام عبد ربه المحامي الذي يتولى الدفاع عن لاعب الأهلي.

وقال عبد ربه للصحفيين: "اللاعب تصالح مع الضابط مساء الثلاثاء في حضور وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي".

وتابع "لهذا لا نفهم سبب الحكم، لكن في كل الأحوال سنلجأ للاستئناف ونسدد الغرامة".