موقعة السنغال - ' 4 مهارات تجعل عمرو جمال الأفضل في مصر '

يراهن محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي على قدرات عمرو جمال في مساعدة مصر على عبور حاجز منتخب السنغال.

منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا بمواجهة السنغال يوم الجمعة، قبل لقاء تونس في الـ10 من شهر سبتمبر الجاري.

ومؤخرا، اعتاد منتخب مصر على قنص السنغال بالأهداف التي تسجل بالرأس، وفي الجيل الحالي من أفضل لاعب يمتلك تلك المهارة؟ بالضبط، عمرو جمال.

وسأل FilGoal.com أحد المدربين الذين كان لهم الفضل في ظهور عمرو جمال، تحدث مع محمد يوسف مدرب الأهلي السابق عن اللحظة التي رأى فيها مهارة هذا اللاعب.

وقال يوسف: "هناك 4 مهارات موجودة بالفطرة مع عمرو جمال، لم أحتج للكثير من الجهد لتنميتها".

وتابع "لهذا منذ شاهدته لأول مرة، قلت لنفسي، ما هذا اللاعب؟ بالقطع سيصبح الأفضل في مصر، وقد كان".

وأوضح "أولا كان يجيد الهروب من رقابة المدافعين بشكل ممتاز، يعرف كيف يقرأ اللعب ويتحرك بشكل جيد بدون كرة".

وأضاف "ثانيا طبعا مهاراته في توجيه الكرات بالرأس لا تخفى على أحد، وقد كانت بهذا الشكل المبهر منذ البداية".

وأردف "كذلك كان قويا بشكل كبير على الصعيد البدني، وبالتالي يمكن استخدامه كمحطة لعب".

وأكمل "كل هذه الصفات تجعل المدرب يبني خطة بالكامل على عمرو جمال، ولهذا هو الأفضل في مصر حاليا".