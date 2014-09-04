وزيرة القوى العاملة تعلن عن مبادرة لحماية المصانع من الحرائق

أعلنت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنه سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين لحماية مصانعهم من الحرائق التي تؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد القومى ولإعلان خلو المدن الصناعية من مخاطر الحرائق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الخميس، لبحث سبل تأمين المصانع من مخاطر الحرائق ومدى توافر شروط السلامة والصحة المهنية لها بحضور الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال والعمال.

وقالت الوزيرة إن تلك المبادرات تضم عقد ندوات ودورات تدريبية لجميع المصانع للتوعية بأساليب السلامة والصحة المهنية والتي تحافظ على مستلزمات الإنتاج ورأس المال بالمصانع ويجعلها آمنة ضد مخاطر الحرائق ، كما تشمل إعداد منشورات وتوزيعها على المصانع وبث رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي حول أهمية تنفيذ اشتراطات الأمن الصناعي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إطلاق المبادرة الأولى بمدينة العاشر من رمضان والتى تشهد أكبر معدلات للحرائق خلال الأسابيع الماضية وتستمر لمدة 3 أشهر .. فيما قررت تشكيل لجنة من جهاز مدينة العاشر من رمضان ومكتب العمل والسلامة المهنية لمتابعة تلك المبادرة التي تؤمن بيئة العمل من مخاطر الحرائق.

وقامت الوزيرة بتكريم 50 شركة ومصنع في مجال الصناعات الكميائية لتنفيذهم اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالكامل بمصانعهم وعدم تعرضهم للحرائق المدمرة.

أ ش أ