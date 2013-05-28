مصادر طبية فى ألمانيا: ملايين الألمان يعانون آلاما مزمنة

قالت الجمعية الألمانية للجراحات العصبية، إن نحو 11 مليون شخص فى ألمانيا يعانون من الآلام المزمنة وإن كثيرا منهم لا يتلقون الرعاية النموذجية.

> وحسب الجمعية التى بدأت ملتقاها السنوى اليوم الاثنين فى مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا فإن نحو 2% فقط من هؤلاء يتلقون العلاج اللازم.

وطبقا لبيانات الجمعية فإن واحدا من كل خمسة من هؤلاء يعانى من آلام منذ أكثر من 20 عاما خاصة آلام الصداع وآلام المفاصل والأعصاب.

وقال الأستاذ الدكتور فولكر ترونر مدير مستشفى لوبك الجامعى للأمراض العصبية، إن هناك طريقة جراحية جديدة تقوم على زراعة أقطاب كهربية للمرضى الذين يعانون من الصداع النصفى المزمن يمكن أن تساعد كثيرا فى تخفيف آلامهم المزمنة.

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