2328 مخالفة مرورية وإزالة 544 حالة اشغالات بالمنوفية

قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الاشغالات بكافة ومدن وقرى المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الادارت المحلية بالمحافظة والتى اسفرت خلال 48 ساعة الماضية عن تحرير 50 محضراشغالات و 65 حالة ضبط و544 ازالة اشغالات .

وفى نفس الاطار قامت ادارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كافة ارجاء المحافظة واسفر ذلك عن تحرير 2325 مخالفة مرورية تراوحت بيت الانتظار الخاطىء والقيادة بدون رخصة وعدم استخدام حزام الامان والتحدث فى المحمول كما تم تحرير 3 مخالفة زيادة تعريفة الركوب لضبط تسعيرة الركوب والحرص على عودة هيبة الدولة .

ويأتى ذلك فى اطار اهتمام وتوجيهات محافظ المنوفية بتنفيذ القانون وردع المخالفين لاى تجاوز يضر بالمجتمع على كافة المستويات وان تنفيذ القانون يدل على عودة هيبة الدولة للتعافى مرة أخرى .