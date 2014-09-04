وزير الآثار يقرر خصم يومين من جميع العاملين بمنطقة آثار رشيد

قرر الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، خصم يومين من راتب جميع العاملين بمنطقة آثار رشيد،بسبب سوء حالة المتحف و بيت الأمصيلى، كما قرر استئناف العمل فى ترميم مسجد المحلى الاثرى خلال اسبوعين بتكلفة 9 مليون جنيه .

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمدينة رشيد و التى رافقه خلالها اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة.

وتفقد الوزير أثناء زيارته مسجد المحلى الذى بدأت أعمال ترميمه منذ 8 سنوات و لم تنتهى حتى الآن،وأكد للمواطنين أنه سيتم استئناف العمل فى المسجد خلال أسبوعين بعد التنسيق مع وزارة الاوقاف لتدبير 9 مليون جنيه تكلفة الاعمال.

وفوجىء الوزير خلال زيارته لمتحف رشيد بتراكم الأتربة على المعروضات و انقطاع الكهرباء بسبب عطل المولد، فقام بخصم يومان من المسئولين عن المتحف، وانفعل الوزير على المسئولين عن الآثار برشيد بسبب سوء حالة النظافة بمجموعة الأمصيلى،و قرر خصم يومان من جميع العاملين بإدارة آثار رشيد، وقام الأهالى بالشكوى للوزير من عدم انتظام حضور الموظفين،مما دفع محمد التهامى مدير منطقة آثار رشيد بالشجار معهم و اتهمهم بانهم يخربون الآثار.

كان الوزير قد بدأ زيارته بتفقد منطفة مسجد أبو مندور حيث وافق على اقامة سورحول المنطقة و انشاء خدمات للزوار،وتفقد الوزير أعمال ترميم مسجد زغلول واستمع لشرح حول تطور الاعمال، ثم قام بزيارة قلعة قايتباى الأثرية.