وزير النقل يتفقد ميناء جدة خلال زيارته للسعودية

تفقد وزير النقل والمواصلات المهندس هاني ضاحي، اليوم الخميس، ميناء جدة الإسلامي وذلك على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة في فاعليات المؤتمر الدولي الأول للهندسة البحرية والمنصات (IMOC) .

وتفقد ضاحي خلال زيارته، بحسب بيان لوزارة النقل اليوم، أنشطة الميناء حيث قام بتفقد صالات السفر (مغادرة – وصول) بالميناء، وكذلك غرفة التحكم الذى تابع من خلالها حركة السفن.

والتقى وزير النقل خلال زيارته القبطان ساهر الطحلاوي مدير عام الميناء الذي عرض على الوزير شرحًا مفصلا عن الأنشطة التي يقوم بها الميناء وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للراكب وكذلك حركة تداول الميناء .

وأكد وزير النقل أن ميناء جدة الإسلامي يعد من أكبر الموانئ الواقعة على البحر الأحمر كما أنه الأكبر على مستوى المملكة وهو مجهز بأحدث المعدات التي يمكن من خلالها إنجاز العمل وخاصة في مواسم الحج والعمرة، وقال إنه “سوف يكون هناك تعاون مستمر ومثمر بين الموانئ المصرية والسعودية”.

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