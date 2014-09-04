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وزارة الصحة توقع مذكرة تفاهم لتقديم العلاج للحالات الحرجة للاجئين بمستشفياتها

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وزارة الصحة توقع مذكرة تفاهم لتقديم العلاج للحالات الحرجة للاجئين بمستشفياتها وزارة الصحة توقع مذكرة تفاهم لتقديم العلاج للحالات الحرجة للاجئين بمستشفياتها

وقعت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لتقديم خدمات العلاج للحالات الحرجة والطارئة بمستشفيات وزارة الصحة، لطالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص الذين يقعون تحت اهتمام المفوضية والمسجلين بها في .

وقال وزير الصحة الدكتور عادل عدوي – في كلمته خلال توقيع مذكرة التفاهم- إن الهدف من توقيعها هو تفعيل إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الحالات العاجلة والمفوضية، لإتاحة الخدمات ذات الصلة بمستشفيات مخصصة من قبل الوزارة بأماكن إقامة اللاجئين بالقاهرة الكبرى على أن تمتد لاحقا إلى الإسكندرية ودمياط ومحافظات أخى ، حيث تواجد طالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص الذين يقعون تحت اهتمام المفوضية والمسجلين بها من جميع الجنسيات.

وأضاف “يسعدني اليوم أن أرسي لبنة أخرى في بناء شيدته مصر على طول تاريخها الممتد عبر الأزمان.. بناء العطاء، الذي لا ينظر إلا إلى الإنسانية واحتياجاتها الإنسانية المجردة من أي اعتبارات مذهبية أو عقدية”.

وقال وزير الصحة “يشرفني اليوم وأنا على رأس النظام الصحي في مصر أن أوقع بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الرعاية العاجلة ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين”.

وأشار إلى أن البروتوكول يضمن للاجئين الذين يقعون تحت اهتمام المفوضية والمسجلين بها أن يستفيدوا من خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة والحالات الحرجة التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، والذي يؤكد أن مصر عبر العصور والأزمان وبالرغم من كل ما مرت وتمر به من صعوبات ومعوقات لم تتخل يوما عن دورها الدولي في رعاية الإنسان.

 

أ ش أ

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