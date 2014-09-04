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تأجيل دعوي سمية الخشاب ضد شركة أفلام محمد فوزي لجلسة 9 أكتوبر

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تأجيل دعوي سمية الخشاب ضد شركة أفلام محمد فوزي لجلسة 9 أكتوبر تأجيل دعوي سمية الخشاب ضد شركة أفلام محمد فوزي لجلسة 9 أكتوبر

 

قررت الدائرة السادسة مدنى بمحكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل دعوي الزام بسداد 3 مليون جنيه مقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد الممثل القانونى لشركة افلام محمد فوزي لجلسة 9 أكتوبر للإعلان .
> صدر القرار برئاسة المستشار عمرو هاشم وعضوية المستشارين أحمد حسنى ومعتز محمود وامانة سر رمضان عيد .
> قالت عريضة الدعوي ان المدعيه تعاقدت مع مع الشركة المدعي عليها لأداء المسلسل التلفزيونى “ميراث الريح”،باعتبار ان الفنانة من فنانى الاداء المعروفين والمتميزين .
> وأضافت عريضة الدعوي ان العقد نص ان المدعية تقوم بأداء دورها مقابل 4 مليون جنيه ، تقاضت منها مليون جنيه وتبقى للمدعية مبلغ 3 مليون جنيه ،وان المدعية استخدمة الطرق القانونية مع المدعى للحصول على مستحقاتها ولكنه لم يحرك ساكنا .

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