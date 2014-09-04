تأجيل دعوي سمية الخشاب ضد شركة أفلام محمد فوزي لجلسة 9 أكتوبر

قررت الدائرة السادسة مدنى بمحكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل دعوي الزام بسداد 3 مليون جنيه مقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد الممثل القانونى لشركة افلام محمد فوزي لجلسة 9 أكتوبر للإعلان .

> صدر القرار برئاسة المستشار عمرو هاشم وعضوية المستشارين أحمد حسنى ومعتز محمود وامانة سر رمضان عيد .

> قالت عريضة الدعوي ان المدعيه تعاقدت مع مع الشركة المدعي عليها لأداء المسلسل التلفزيونى “ميراث الريح”،باعتبار ان الفنانة من فنانى الاداء المعروفين والمتميزين .

> وأضافت عريضة الدعوي ان العقد نص ان المدعية تقوم بأداء دورها مقابل 4 مليون جنيه ، تقاضت منها مليون جنيه وتبقى للمدعية مبلغ 3 مليون جنيه ،وان المدعية استخدمة الطرق القانونية مع المدعى للحصول على مستحقاتها ولكنه لم يحرك ساكنا .