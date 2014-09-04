توافد المواطنين ببنوك بنها لشراء شهادات استثمار قناة السويس

قال عماد السعيد مدير فرع البنك الأهلي بنها، أن عملية بيع شهادات استثمار قناة السويس شهدت إقبال جيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول.

وأكد السعيد، أنه من المتوقع أن رقم المبيعات تخطت مبلغ الـ 10 مليون جنية حتى ظهر اليوم، وأن التعامل يتم من خلال خدمة العملاء والشبابيك بما لايقل عن نحو 20 موظف وتحت الإشراف المباشر لإدارة الفرع، مؤكدًا أنه يتم تقديم تيسيرات للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم .

وأضاف السعيد أن قيمة الشهادات المشتراة تتراوح بين الحد الأدنى 10 جنيهات وبحد أقصى نصف مليون والغالب من فئة الـ 100 ألف .

وأشار مدير الفرع إلى أن أبرز الأمور في عمليات الشراء ظهور النازع الوطني لدى الأفراد، وبما يبشر بإمكانية تكرار التجربة في مشروعات قومية أخرى يتم من خلالها إعادة بناء مصر بسواعد أبنائها.

وناشد السعيد، المواطنين الإقبال على الشراء، مؤكدًا على توفير سبل الراحة المختلفة لأداء الخدمة بشكل مرضي جدًا.

وقال سامى رسلان مدير فرع بنك مصر ببنها، أن الإقبال شديد من المواطنين على عمليات الشراء، ولكن انقطاع الكهرباء تسبب فى انقطاع العمل، مشيرًا إلى أنه قام بمخاطبة المهندسة هند عبد البارى وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية أن تقوم باستثاء البنوك من عملية الانقطاع حرصًا على أداء العمل .

وصرح رسلان أنه فى خلال الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من تحصيل المبالغ لإنهاء المشروع، متوقعًا أن تصل قيمة المبيعات 10 ملايين جنيه خلال اليوم الأول.

وأضاف رسلان أن قيمة المبيعات على مستوى الـ1000 بنك الموجودين بمصر قد تصل إلى مليار جنيه يوميًا لتصل إلى 60 مليار خلال 60 يوم مطالبًا بمد المدة إلى 100 يوم لتصل 100 مليار جنية، كما طالب المواطنين بالشراء دعمًا للمشروع القومى الذى سيفيد مصر بكافة أبنائها والجدير بالذكر أن عدد من المواطنين طالبوا بفتح عمليات الشراء بالدولار إلى جانب العملة الوطنية لتزيد حصيلة عمليات الشراء.