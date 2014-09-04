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بالصور.. «كيري» وأسلافه يرسخون «قوة الدبلوماسية الأمريكية» بالفأس

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في لقطات نادرة، اجتمع 5 وزراء خارجية سابقين للولايات المتحدة معا، بصحبة الوزير الحالي جون كيري، لوضع حجر الأساس لمتحف «دبلوماسية الولايات المتحدة» لتخليد إنجازات السياسة الخارجية الأمريكية على مدى أكثر من قرنين.

وحمل الوزراء السابقين جيمس بيكر، وهنري كيسنجر، ومادلين اولبرايت، وكولن باول وهيلاري كلينتون فأسا معدنيا محفور عليه شعار وزارة الخارجية الأمريكية والنسر الأمريكي.

وذكرت وزارة الخارجية أن ذلك المتحف سيكون أول متحف ومركز تعليمي في البلاد مخصص لاستكشاف التاريخ وممارسة وتحديات الدبلوماسية الأمريكية.

وقال كيري خلال الحفل إن الدبلوماسية تنهي حروبا وتنقذ أرواحا وتفتح أسواقا وتنشر الحرية.

وقالت كلينتون إن «الدبلوماسية والتنمية هما قلب القيادة الأمريكية»، مضيفة: «لا تزال الدبلوماسية أمرا رئيسيا في كل شيء نطمح في أن نراه في العالم، ليس فقط في بلادنا وللأمريكيين ولكن للشعوب في كل مكان».

ولم تحدد وزارة الخارجية موعدا لافتتاح المتحف لكن متحدث قال إن المرحلة الأولى من البناء يتوقع أن تكتمل في 2016.

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