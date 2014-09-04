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طائرات هليكوبتر تقصف مخازن ذخيرة في بنغازي الليبية

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قال قائد عسكري ليبي، الخميس، إن القوات الحكومية وطائرات هليكوبتر تحت قيادة لواء ليبي سابق قصفت مخازن ذخيرة تابعة لمقاتلين يشتبه أنهم إسلاميون في مدينة بنغازي في شرق ليبيا.

وحاولت القوات الإسلامية أن تسترجع المطار العسكري والمدني من القوات الحكومية في المدينة الساحلية في مواجهة هي جزء من مشهد أوسع للفوضى التي تعم البلاد منذ إسقاط معمر القذافي قبل 3 سنوات.

وتخشى القوى الغربية وجيران ليبيا من تحولها إلى دولة فاشلة بسبب عجز المركزية الضعيفة عن السيطرة على مقاتلين سابقين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي ثم بدأوا بقتال بعضهم البعض للسيطرة على السلطة.

وقال قائد قوات الصاعقة الخاصة للجيش العقيد ونيس بوخمادة في بنغازي إن قواته قصفت بالمدفعية عددا من مخازن الذخيرة في المعسكرات التي يسيطر عليها الإسلاميون، في وقت متأخر، كما سمع السكان أصوات تحليق طائرات هليكوبتر في الأجواء وشاهدوا الانفجارات الضخمة في احد ضواحي بنغازي التي أضاءت ليل المدينة.

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