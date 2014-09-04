مصادر: اتجاه لتأجيل الدراسة بالمدارس لـ11 أكتوبر

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم عن وجود مشاورات بين الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التعليم، وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لبحث إمكانية تأجيل الدراسة على غرار الجامعات، من منطلق «لم شمل العائلة»، وهو الأمر الذي تكرر في السنوات الماضية التي تم تأجيل الدراسة بها.

وقالت المصادر، لـ«المصري اليوم»، إن وزير التعليم تلقى مقترحات كثيرة من بعض قيادات الوزارة بشأن تأجيل الدراسة، فضلا عن ضغوط عدد من الجهات وطلبات أولياء الأمور للتأجيل، ليبدأ العام الدراسي فى توقيت واحد بالنسبة للمدارس والجامعات.

وأضافت المصادر أن «أبوالنصر» ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية التأجيل، إلا أنه لم يتخذ قرارا حتى الآن، مؤكدة أن الاتجاه الأكبر هو التأجيل، خاصة مع عدم الانتهاء من أعمال الصيانة التي من المفترض أن تنتهي 10 سبتمبر الجاري.

وأوضحت المصادر أن قطاع الكتب لم ينته حتى الآن من طباعة كل كتب المراحل التعليمية، خاصة كتب المناهج الجديدة التي تم تطويرها في بعض السنوات الدراسية، وهو ما قد يكون مبررا أمام الوزير للتأجيل إذا ما اتخذ قرارا بذلك.