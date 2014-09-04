«عشري» توزّع كؤوس ودروع على 29 شركة في «الصحة المهنية»

أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، الخميس، أن الوقت الحالي لا يحتاج للكلام، وإنما نحتاج إلي العمل، وسرعة الإنجاز للمهام المكلفين بها.

وقالت الوزيرة إنها لن تسمح للبيروقراطية، أن تتسبب في تعطيل العمل، مشيرة إلى أنها لن تبرم أي بروتوكولات لتنفيذ القانون، فالقانون واجب التطبيق علي الجميع.

جاء ذلك في حفل توزيع الكؤوس والدروع وشهادات التقدير علي الشركات المتميزة بأسبوع السلامة والصحة المهنية، لقطاع الكيماويات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وأضافت أن العامل لم يعتاد على استخدام وسائل الوقاية من مخاطر الصناعة، لأنه لم يتم تدريبه على استخدامها، مطالبة المختصين في الوزارة بضرورة نشر ثقافة الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية من خلال بورشورات توجيهية ورسائل عبر "الفيسبوك" .

وأشارت «عشري» إلي أنها ترغب في توفير الحماية للعامل وصاحب العمل على السواء، من خلال نشر الوعي بأهمية وسائل الأمان والسلامة والصحة المهنية.

وأعلنت الوزيرة عن مبادرة لإعلان مدينة العاشر من رمضان، خالية من مخاطر الصناعة وآمنة، وطالبت المنشآت بالمدينة مساعدتها في تحقيق ذلك، ووضعت حد زمني للانتهاء من تنفيذ هذه المبادرة قدره 3 شهور فقط، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما أعلنت أنها ستجري زيارات ميدانية بنفسها بصحبة المحافظ كل 15 يومًا لمتابعة تنفيذ المبادرة والتقدم الذي تم إحرازه.

من جانبه، أعلن الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، عن دعمه لمبادرة الوزيرة وتسخيره لكل إمكانيات المحافظة لإنجاح هذه المبادرة، خاصة وأن مدينة العاشر من رمضان قد شهدت العديد من الحوادث والحرائق الصناعية خلال الفترة الماضية .

وقال إن الهدف الرئيسي من المبادرة هو التوعية لتفادي المخاطر، وليس الهدف منها التفتيش على المنشآت وتحرير المحاضر، أو إيذاء أصحاب الأعمال أو تصيد أخطائهم ولكننا نرغب في مساعدتهم للحفاظ على استثماراتهم وعلى عمالهم.

وتشكيل فريق عمل لتنفيذ المبادرة برئاسة وكيل أول الوزارة وعضوية ممثلين عن الإدارة المختصة بالوزارة ومديرية القوى العاملة بالشرقية وجمعية مستثمري العاشر من رمضان والدفاع المدني ووزارة البيئة، وأكدت الوزيرة على أن العمل بهذا الفريق تطوعي ودون مقابل.

وقامت الوزيرة بتوزيع الكؤوس والدروع وشهادات التقدير علي الشركات المتميزة بأسبوع السلامة والصحة المهنية لقطاع الكيماويات في نطاق محافظة الشرقية بمدينة العاشر من رمضان.

حضر الحفل المحافظ، والدكتور محرم السباعي رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، وبيومي حسنين مدير مديرية القوي العاملة والهجرة بالشرقية، والكيميائي محمد حسين مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وقد حصل علي كأس السلامة والصحة المهنية شركة واحدة هي: الدلتا للصناعات الدوائية، وعلي الدرع شركتين هما: أدويا للصناعات الدوائية، وأكسون موبيل.

كما حصل علي ميداليات السلامة والصحة المهنية، 3 شركات هي: العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس)، وإديال ستاندرد، وأوميا إيجيبت.

وحصل علي شهادات التقدير 9 شركات هي: المصرية الدولية للصناعات الدوائية، ومينا فارم، وفارما سويد للأدويى البيطرية، وماستر كيميكال تكنولوجي، وسبريا مصر للكيماويات، وبلاستي كيم، وجراند فارما للأدوية، والعربية للمستلزمات الطبية (أكما)، ومصر أتوسوكا للمستحضرات الطبية.

كما سلمت الوزيرة شهادات تقدير لـ 14 من كبار العاملين والشركات نظير مجهوداتهم لنجاح أسبوع السلامة والصحة المهنية بالمدينة، وهم: بيومي حسنين مدير مديرية القوي العاملة، ومحمد أيمن ربيع بإدارة السلامة والصحة المهنية التوعية والإعلام، كيميائي محمد سليمان مدير مكتب ثان العاشر من رمضان، وكيميائي يسري خليل مدير مكتب أول العاشر، وكيميائي أبو هاشم محمد مفتش بمكتب أول العاشر، وكيميائي كريمان محمد نبيل مفتشة بمكتب ثان العاشر.

وامتد التكريم للدكتور محرم السباعي رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر، وهالة صلاح الدين مدير عام الجمعية، والعقيد أحمد رفعت مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية، وشركة زينة للمنتجات الورقية، بالمنطقة الصناعية أ 6، وشركة بيل إيجيبت اكستنشن بالمنطقة الصناعة بي 2، وشركة ألاسكا العالمية للثلاجات ، بالمنطقة الصناعية أ 3، وشركة فريش للأجهزة الكهربائية، بالمنطقة الصناعية بي 4 ، وشركة جريش للصناعات الزجاجية ، بالمنطقة الصناعية أ 6.