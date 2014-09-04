نقابة المهندسين توقع بروتوكول تنظيم أعمال البناء

أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين أنه تم توقيع بروتوكول تنظيم أعمال البناء بعد 3 شهور من المفاوضات الشاقة مع وزارة الإسكان واتحاد المقاولين.

وقال النبراوى، في تصريح له اليوم، إن هذا البروتوكول ينظم أعمال البناء وهو بروتوكول ثلاثي بين اتحاد مقاولي البناء والتشييد، ونقابة المهندسين، ووزارة الإسكان.

وأضاف أن هذا البروتوكول عبارة عن مجموعه من المراحل منها أن تقوم وزارة الإسكان والتي تمثل جهاز الإشراف، بالتحقق أن كل ملف إسكان في المحليات أو في هيئة المجتمعات العمرانية يحتوي عل عقد مقاولة مضبوط وشهادة إشراف صالحة وسليمة وموجودة بالملف، وأن هذا الملف وهذا المقاول مسئولون عن الإنشاءات وجودتها ومطابقتها للترخيص وفي حالة الإخلال بذلك يوقف البناء في هذا المبني أو العقار.

وأكد المهندس طارق النبراوي أنه تم دراسة هذا البروتوكول بالمجلس الأعلي لنقابة المهندسين والذي يقوم بدوره في حماية المهندس والمهنة مما يضمن أن يكون عمل المهندس مستمرا وليس مقتصرا على شهادة الإشراف فقط مما يحسن دخل المهندسين، مشيرا إلى انه سوف يعمم على النقابات الفرعية وعلى كل الجمهورية، مشددا على أن النقابة تسعى أيضا إلى منح المهندسين الضبطية القضائية لبحث مدي صحة المستندات.

أ ش أ