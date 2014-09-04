وفد «حقوق الإنسان»: حالة «دومة والنوبي وعبد الفتاح» مستقرة

ذكر وفد قطاع حقوق الإنسان، في وزارة الداخلية، أمس، عقب زيارته: أحمد دومة، علاء عبدالفتاح، ومحمد النوبي، المضربين عن الطعام، داخل سجن «ليمان طرة»، أن «قرار إضراب المسجونين، فردي لكلٍ منهم، والهدف منه الاحتجاج على حبسهم، والمطالبة بالإفراج عنهم، وليس لإدارة السجن علاقة به».

وأضاف الوفد، الذي زار السجن، بناء على تكليف من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، للوقوف على حالات المتهمين: «تأكد للوفد اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، من قِبل قطاع مصلحة السجون، وتلقي النزلاء المذكورين، جميع أوجه الرعاية الطبية والمتابعة المستمرة لهم، واستقرار حالاتهم الصحية وعدم وجود شكوى من الإعاشة أو المعاملة».

من جانبه، وجه وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، «الشكر لوزارة الداخلية، بسبب حسن المعاملة التي يلقاها المسجونون».

وقالت وزارة الداخلية، في بيان: «يأتي ذلك في إطار استراتيجية عمل الوزارة، التي ترتكز في أحد محاورها، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتفعيل أطر التعاون والتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الموضوعات ذات الصلة، وانطلاقاً من حرص الوزارة على الشفافية في تناول جميع الموضوعات، وتوضيح الحقائق المتصلة بها».

كان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كلف، أمس، قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، بـ«توجيه الدعوة لممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، لزيارة سجن (ليمان طرة)، لبحث حالات النزلاء.