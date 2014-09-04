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الصحة توقع مذكرة تفاهم لتقديم العلاج للحالات الحرجة للاجئين بمستشفيات الوزارة

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الصحة توقع مذكرة تفاهم لتقديم العلاج للحالات الحرجة للاجئين بمستشفيات الوزارة الصحة توقع مذكرة تفاهم لتقديم العلاج للحالات الحرجة للاجئين بمستشفيات الوزارة

الصحة

وقعت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك بهدف تقديم خدمات العلاج للحالات الحرجة والطارئة بمستشفيات وزارة الصحة، لطالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص الذين يقعون تحت اهتمام المفوضية والمسجلين بها فى جمهورية العربية.

وأشار وزير الصحة فى كلمته التى ألقاها خلال توقيع مذكرة التفاهم، إلى أن الهدف من توقيعها تفعيل إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الحالات العاجلة والمفوضية، وذلك لإتاحة الخدمات ذات الصلة بمستشفيات مخصصة من قبل الوزارة بأماكن إقامة اللاجئين بالقاهرة الكبرى على أن تمتد لاحقًا إلى الإسكندرية ودمياط ومحافظات أخرى، حيث تواجد طالبى اللجوء واللاجئين والأشخاص الذين يقعون تحت إهتمام المفوضية والمسجلين بها من جميع الجنسيات.

وقال ” يسعدنى اليوم أن أرسي لبنة أخرى فى بناء شيدته جمهورية مصر العربية على طول تاريخها الممتد عبر الأزمان، بناء العطاء، الذى لا ينظر إلا إلى الإنسانية وإحتياجاتها الإنسانية المجردة من أى إعتبارات مذهبية أو عقدية”.

وتابع ” يشرفنى اليوم وأنا على رأس النظام الصحى فى جمهورية مصر العربية أن أوقع بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الرعاية العاجلة ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ذلك البروتوكول الذى يضمن للاجئين الذين يقعون تحت إهتمام المفوضية والمسجلين بها أن يستفيدوا من خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة والحالات الحرجة التى تقدمها وزارة الصحة والسكان، والذى يؤكد أن مصر عبر العصور والأزمان وبالرغم من كل ما مرت وتمر به من صعوبات ومعوقات لم تتخل يوما عن دورها الدولى فى رعاية الإنسان.

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