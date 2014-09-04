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وزير الدفاع يزور موقع الحفر بقناة السويس الجديدة ويثني على حماس العاملين

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وزير الدفاع يزور موقع الحفر بقناة السويس الجديدة ويثني على حماس العاملين وزير الدفاع يزور موقع الحفر بقناة السويس الجديدة ويثني على حماس العاملين

الفريق أول صدقى صبحي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى

تفقد الفريق أول صدقى صبحي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى موقع العمل بمشروع قناة السويس الجديدة وأثنى على جهود العاملين بالمشروع وحماسهم في العمل.

وطالب وزير الدفاع القائمين على المشروع بضرورة العمل بالحماس المطلوب للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.. واطمئن على الخدمات التي يتم توفيرها للعاملين والاستعدادات اللازمة لبدء عمل كراكات هيئة قناة السويس ببعض المواقع ابتداء من يوم السبت المقبل قبل الموعد المحدد لها في بعض المواقع.

رافق اللواء أركان حرب محمد الشحات قائد الجيش الثانى، واللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، واللواء أركان حرب كامل الوزيري رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على المشروع.

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